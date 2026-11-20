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Британия и ЕС заключили соглашение о перезагрузке отношений после Brexit

Британия и ЕС заключили соглашение о перезагрузке отношений после Brexit - 20.11.2026, ПРАЙМ

Британия и ЕС заключили соглашение о перезагрузке отношений после Brexit

Великобритания и Евросоюз заключили соглашение о перезагрузке отношений после Brexit, которое, по данным СМИ, откроет въезд в Британию 100 тысячам молодых... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:55+0300

2026-11-20T15:55+0300

2026-11-20T15:55+0300

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ЛОНДОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Великобритания и Евросоюз заключили соглашение о перезагрузке отношений после Brexit, которое, по данным СМИ, откроет въезд в Британию 100 тысячам молодых европейцев, сообщили в канцелярии британского премьер-министра Энди Бернема. В пятницу в Брюсселе проходит саммит Великобритании и Евросоюза, в ходе которого стороны были намерены подписать соглашение об экономическом партнерстве. Оно изменит некоторые условия сделки по Brexit и включит в себя программу мобильности молодежи. "Сделка заключена, переговоры завершены. Теперь обе стороны будут работать над внедрением программы молодежной мобильности, соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам и схемы торговли квотами на выбросы", - заявили в пресс-службе Даунинг-стрит, которую цитирует телеканал Sky News. Текст соглашения будет опубликован позже. После этого начнется процесс ратификации обеими сторонами. По информации в британских СМИ, соглашение снимет ограничение на въезд в Великобританию 100 тысячам граждан ЕС в возрасте до 31 года. При этом стороны не договорились о снижении цен на обучение в британских вузах для европейцев. Британия также пока не получит беспошлинного доступа к европейскому рынку авто в рамках программы Made in Europe.

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мировая экономика, великобритания, брюссель, энди бернем, ес