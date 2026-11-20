https://1prime.ru/20261120/chislo-875407230.html

Число малых и средних предприятий в транспортной отрасли выросло на 6%

Число малых и средних предприятий в транспортной отрасли выросло на 6% - 20.11.2026, ПРАЙМ

Число малых и средних предприятий в транспортной отрасли выросло на 6%

Почти 700 тысяч малых и средних предприятий в России сегодня работает в транспортной отрасли, их число за год выросла на 6%, сообщил журналистам генеральный... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:19+0300

2026-11-20T10:19+0300

2026-11-20T10:19+0300

бизнес

россия

корпорация мсп

мсп

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875407230.jpg?1795159168

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Почти 700 тысяч малых и средних предприятий в России сегодня работает в транспортной отрасли, их число за год выросла на 6%, сообщил журналистам генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. "Более 693 тысяч малых и средних предприятий сегодня обеспечивают работу транспортной системы России. И мы видим активную динамику роста. За год количество малых и средних компаний в сфере транспорта выросло на 6%. При этом весь сектор малого и среднего бизнеса прирос только на 3%", - сказал Исаевич. Как отметили в пресс-службе Корпорации МСП, каждый десятый малый и средний бизнес в стране связан с транспортной отраслью. Почти 90% малых и средних предприятий в транспортной сфере (601,2 тысячи) заняты в деятельности сухопутного транспорта, включая железнодорожные перевозки, городское и пригородное сообщение, такси и аренду автомобилей, грузоперевозки. Примерно каждое десятое МСП занимается вспомогательной транспортной деятельностью, в том числе эксплуатацией логистических объектов, организацией и сопровождением перевозок, погрузочно-разгрузочными работами. "Сегодня малый и средний бизнес присутствует во всех видах транспортной деятельности. По численности предприятий эта отрасль уступает только торговле. Транспорт - привлекательная сфера для молодежи, в ней работает каждый десятый предприниматель в возрасте до 35 лет", - подчеркнул Исаевич. По его словам, за девять месяцев 2026 года через инструменты Корпорации МСП малые и средние предприятия в транспортной сфере привлекли 14,3 миллиарда рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, корпорация мсп, мсп