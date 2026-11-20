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Число малых и средних предприятий в транспортной отрасли выросло на 6%
Число малых и средних предприятий в транспортной отрасли выросло на 6% - 20.11.2026, ПРАЙМ
Число малых и средних предприятий в транспортной отрасли выросло на 6%
Почти 700 тысяч малых и средних предприятий в России сегодня работает в транспортной отрасли, их число за год выросла на 6%, сообщил журналистам генеральный... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T10:19+0300
2026-11-20T10:19+0300
2026-11-20T10:19+0300
бизнес
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Почти 700 тысяч малых и средних предприятий в России сегодня работает в транспортной отрасли, их число за год выросла на 6%, сообщил журналистам генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"Более 693 тысяч малых и средних предприятий сегодня обеспечивают работу транспортной системы России. И мы видим активную динамику роста. За год количество малых и средних компаний в сфере транспорта выросло на 6%. При этом весь сектор малого и среднего бизнеса прирос только на 3%", - сказал Исаевич.
Как отметили в пресс-службе Корпорации МСП, каждый десятый малый и средний бизнес в стране связан с транспортной отраслью. Почти 90% малых и средних предприятий в транспортной сфере (601,2 тысячи) заняты в деятельности сухопутного транспорта, включая железнодорожные перевозки, городское и пригородное сообщение, такси и аренду автомобилей, грузоперевозки.
Примерно каждое десятое МСП занимается вспомогательной транспортной деятельностью, в том числе эксплуатацией логистических объектов, организацией и сопровождением перевозок, погрузочно-разгрузочными работами.
"Сегодня малый и средний бизнес присутствует во всех видах транспортной деятельности. По численности предприятий эта отрасль уступает только торговле. Транспорт - привлекательная сфера для молодежи, в ней работает каждый десятый предприниматель в возрасте до 35 лет", - подчеркнул Исаевич.
По его словам, за девять месяцев 2026 года через инструменты Корпорации МСП малые и средние предприятия в транспортной сфере привлекли 14,3 миллиарда рублей.
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бизнес, россия, корпорация мсп, мсп
Бизнес, РОССИЯ, Корпорация МСП, МСП
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Почти 700 тысяч малых и средних предприятий в России сегодня работает в транспортной отрасли, их число за год выросла на 6%, сообщил журналистам генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"Более 693 тысяч малых и средних предприятий сегодня обеспечивают работу транспортной системы России. И мы видим активную динамику роста. За год количество малых и средних компаний в сфере транспорта выросло на 6%. При этом весь сектор малого и среднего бизнеса прирос только на 3%", - сказал Исаевич.
Как отметили в пресс-службе Корпорации МСП, каждый десятый малый и средний бизнес в стране связан с транспортной отраслью. Почти 90% малых и средних предприятий в транспортной сфере (601,2 тысячи) заняты в деятельности сухопутного транспорта, включая железнодорожные перевозки, городское и пригородное сообщение, такси и аренду автомобилей, грузоперевозки.
Примерно каждое десятое МСП занимается вспомогательной транспортной деятельностью, в том числе эксплуатацией логистических объектов, организацией и сопровождением перевозок, погрузочно-разгрузочными работами.
"Сегодня малый и средний бизнес присутствует во всех видах транспортной деятельности. По численности предприятий эта отрасль уступает только торговле. Транспорт - привлекательная сфера для молодежи, в ней работает каждый десятый предприниматель в возрасте до 35 лет", - подчеркнул Исаевич.
По его словам, за девять месяцев 2026 года через инструменты Корпорации МСП малые и средние предприятия в транспортной сфере привлекли 14,3 миллиарда рублей.