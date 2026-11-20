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Дагестан является самым убыточным регионом по ОСАГО, заявил РСА

Дагестан является самым убыточным регионом по ОСАГО, заявил РСА - 20.11.2026, ПРАЙМ

Дагестан является самым убыточным регионом по ОСАГО, заявил РСА

Дагестан является самым убыточным регионом по ОСАГО, за ним следуют Приморский край и республика Тыва, сообщил журналистам президент Российского союза... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:38+0300

2026-11-20T12:38+0300

2026-11-20T12:38+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Дагестан является самым убыточным регионом по ОСАГО, за ним следуют Приморский край и республика Тыва, сообщил журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев со ссылкой на данные союза. "Первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года, заняла Республика Дагестан – в пул было передано 72,7% заключенных договоров ОСАГО", – сообщил он. Перестраховочный пул по ОСАГО - это объединение страховых компаний, которое позволяет им делить риски по высокоубыточным клиентам. Он был создан, чтобы страховщики не избегали работы с такими клиентами несмотря на то, что выплаты таким застрахованным часто превышают собранные премии. Участие в пуле обязательно для всех страховщиков. Они могут передавать в него договоры, оформленные по максимальной ставке. "Второе место по этому показателю занял Приморский край – в перестрахование было передано 56,2% заключенных договоров обязательной "автогражданки". На третьем месте – Республика Тыва с долей переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО 48%. При этом средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, в целом по РФ составляет 9,8%", - добавил Уфимцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, выросла в среднем по России на 1,2 процентного пункта. Рост был отмечен в большинстве регионов страны, при этом в Приморском крае он увеличился на 13 процентных пунктов, в Тыве – на 14,7 процентного пункта, а в Дагестане - снизился на 0,5 процентного пункта. На четвертом месте по доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО за период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года находится Карачаево-Черкесская Республика – в пул было передано 43,3% договоров ОСАГО, заключенных в регионе. На пятом – Хабаровский край (42,6%), на шестом – Еврейская автономная область (41,6%), на седьмом – Республика Бурятия (39,1%). Следом за ней на восьмом – расположилась Забайкальский край (38%), далее на девятом – Чеченская Республика (37,8%). Замыкает десятку Камчатский край с долей договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО, 35,1%. "При этом самые низкие показатели доли договоров ОСАГО, передаваемой в перестраховочный пул, отмечаются в Москве и Санкт-Петербурге – крупнейших мегаполисах страны с наиболее интенсивным движением и большим количеством автомобилей", - отметил Уфимцев. Так, в Москве в пул было передано всего 3% договоров, в Санкт-Петербурге – 3,2%. "Большое количество договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, говорит о высоких рисках убыточных сегментов, в том числе, о недобросовестных практиках и мошенничества в ОСАГО, о повышенной частоте аварий в этих регионах и о низком уровне обеспечения безопасности дорожного движения. К сожалению, по итогам этого статистического периода, данный показатель показывает отрицательную динамику и количество высокоубыточных договоров растет почти во всех регионах страны. В некоторых рост достигает почти 20%", – сказал Уфимцев. Глава РСА добавил, что такой активный рост свидетельствует об усугублении ситуации в регионе и высоких рисках недобросовестных практиках и мошенничества. По опыту РСА в борьбе с этими проблемами в регионах помогает слаженная деятельность региональных властей, правоохранительных органов и представителей региональных подразделений страховых компаний, входящих в региональные рабочие группы по противодействию страховому мошенничеству.

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бизнес, финансы, россия, приморский край, дагестан, тыва, евгений уфимцев, рса