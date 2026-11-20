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ДОМ.РФ профинансирует проект центра на "Золотой миле" в Благовещенске

ДОМ.РФ профинансирует проект центра на "Золотой миле" в Благовещенске - 20.11.2026, ПРАЙМ

ДОМ.РФ профинансирует проект центра на "Золотой миле" в Благовещенске

Проект международного многофункционального общественного центра на "Золотой миле" в Благовещенске получит финансирование по программе дальневосточных облигаций, | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T06:05+0300

2026-11-20T06:05+0300

2026-11-20T06:05+0300

бизнес

россия

финансы

амурская область

благовещенск

василий орлов

виталий мутко

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя - ПРАЙМ. Проект международного многофункционального общественного центра на "Золотой миле" в Благовещенске получит финансирование по программе дальневосточных облигаций, сообщает правительство Амурской области. Перспективы реализации этого и других совместных проектов региона и ДОМ.РФ губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор компании Виталий Мутко обсудили на рабочей встрече. Центр станет площадкой для международных деловых мероприятий, строительство планируют начать в 2027 году. "Не менее важен и запуск "дальневосточных облигаций": многофункциональный центр на "Золотой миле" в Благовещенске станет одним из первых проектов, реализуемых по этому механизму. ДОМ.РФ готов профинансировать его как точку притяжения для международного делового сотрудничества", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Виталия Мутко. Губернатор и глава ДОМ.РФ также рассмотрели ход программы доступного арендного жилья. В Амурской области уже построили и передали новоселам 959 арендных квартир. Всего в 2025-2027 годах планируют построить 2603 квартиры для педагогов, врачей, работников науки, аграриев, многодетных семей и военнослужащих. Орлов предложил увеличить лимиты квартир по программе, отметив, что арендное жилье помогает привлекать и удерживать специалистов в городах и селах области. Регион также предложил расширить перечень техники, доступной муниципалитетам по программе льготного лизинга. Сейчас по ней можно приобрести снегоочистители, коммунальные машины и электротележки. Амурская область предлагает включить в список водовозы, автосамосвалы и ассенизационные машины. Кроме того, губернатор и глава ДОМ.РФ обсудили вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. В Благовещенске на торги выставили бывший комплекс Дальневосточного зонального научно-исследовательского ветеринарного института на улице Северной. На севере города ДОМ.РФ проведет аукцион на право комплексного развития территории площадью 10,74 гектара, добавили в правительстве.

амурская область

благовещенск

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бизнес, россия, финансы, амурская область, благовещенск, василий орлов, виталий мутко