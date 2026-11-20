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Суд взыскал с Джикии 88 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам
Суд взыскал с Джикии 88 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам - 20.11.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с Джикии 88 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам
Мировой судья в Москве взыскал с футболиста "Локомотива" Георгия Джикии более 88 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам, сообщили РИА Новости в... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T12:20+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве взыскал с футболиста "Локомотива" Георгия Джикии более 88 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Мировой судья судебного участка №464 района Покровское-Стрешнево города Москвы по заявлениям столичного регионального оператора вынес судебные приказы о взыскании с Джикии Георгия Тамазовича задолженности по оплате за взносы за капитальный ремонт за две квартиры в размере 88 тысяч 853 рублей 37 копеек", - сказала собеседница агентства. Также с защитника, которому завтра исполнится 33 года, взыскали расходы по уплате госпошлины. Ранее экс-капитан "Спартака" неоднократно судился застройщиком из-за недостатков при отделке трех его квартир в ЖК премиум-класса Sydney City на Шелепихинской набережной. Год назад суд взыскал в его пользу более 2,5 миллиона рублей.
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Суд взыскал с Джикии 88 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам
Суд взыскал с Георгия Джикии более 88 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве взыскал с футболиста "Локомотива" Георгия Джикии более 88 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Мировой судья судебного участка №464 района Покровское-Стрешнево города Москвы
по заявлениям столичного регионального оператора вынес судебные приказы о взыскании с Джикии Георгия Тамазовича задолженности по оплате за взносы за капитальный ремонт за две квартиры в размере 88 тысяч 853 рублей 37 копеек", - сказала собеседница агентства.
Также с защитника, которому завтра исполнится 33 года, взыскали расходы по уплате госпошлины.
Ранее экс-капитан "Спартака" неоднократно судился застройщиком из-за недостатков при отделке трех его квартир в ЖК премиум-класса Sydney City на Шелепихинской набережной. Год назад суд взыскал в его пользу более 2,5 миллиона рублей.