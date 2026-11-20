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Газоперерабатывающий комплекс по производству метанола планируют создать в ЕАО

Газоперерабатывающий комплекс по производству метанола планируют создать в ЕАО - 20.11.2026, ПРАЙМ

Газоперерабатывающий комплекс по производству метанола планируют создать в ЕАО

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительство Еврейской автономной области и компания "Евразийский газоперерабатывающий комплекс"... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T20:06+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительство Еврейской автономной области и компания "Евразийский газоперерабатывающий комплекс" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено создание в регионе газоперерабатывающего комплекса по производству метанола мощностью 900 тысяч тонн в год, сообщила пресс-служба корпорации. "Сегодня в представительстве ЕАО в Москве стороны заключили соглашение о сотрудничестве и комплексном сопровождении инвестиционного проекта... Инвестиционный проект предусматривает строительство в Еврейской автономной области газоперерабатывающего комплекса по производству метанола мощностью 900 тысяч тонн метанола в год. Планируемые инвестиции - до 74,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, заместитель гендиректора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев и председатель совета директоров АО "Евразийский газоперерабатывающий комплекс" Александр Таскаев. "КРДВ берет на себя роль единого координатора сопровождения инвестиционного проекта. Для нас важно, чтобы инвестор чувствовал поддержку на каждом этапе. Комплексный подход к сопровождению инвестора уже доказал свою эффективность в реализации проектов на Дальнем Востоке", - сказал Каменев, чьи слова приводятся в сообщении. Глава Еврейской автономной области, в свою очередь, отметила, что планируемый проект имеет стратегическое значение для региона и даст новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и импульс для развития смежных отраслей. По информации КРДВ, на сопровождении корпорации находится почти 4 тысячи инвестиционных проектов, порядка 1,5 тысячи современных предприятий резидентов префрежимов уже введены в эксплуатацию.

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