https://1prime.ru/20261120/ehsz-2-875433056.html

Суд изучит спор Societe Generale и "дочки" "Еврохима" об антиисковом запрете

Суд изучит спор Societe Generale и "дочки" "Еврохима" об антиисковом запрете - 20.11.2026, ПРАЙМ

Суд изучит спор Societe Generale и "дочки" "Еврохима" об антиисковом запрете

Арбитражный суд Северо-Западного округа 17 декабря рассмотрит кассационную жалобу банка Societe Generale на запрет продолжать судебные разбирательства в... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T21:09+0300

2026-11-20T21:09+0300

2026-11-20T21:11+0300

бизнес

финансы

россия

ленинградская область

санкт-петербург

москва

societe generale

еврохим

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875433056.jpg?1795198271

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа 17 декабря рассмотрит кассационную жалобу банка Societe Generale на запрет продолжать судебные разбирательства в иностранных судах с компанией "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗ-2, дочерняя структура "Еврохима"), следует из материалов дела. "Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству… Дата и время судебного заседания 17.12.2026 14.10", - сообщается в карточке дела. Согласно материалам дела, Societe Generale оспорил решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 9 октября, согласно которому Societe Generale и ING Bank запрещается продолжать судебные разбирательства в иностранных судах с ЕХСЗ-2. В случае нарушения антиискового запрета с Societe Generale подлежит взысканию судебная неустойка в размере 100 миллионов евро, с ING Bank – около 75,3 миллиона евро (в пользу ЕХСЗ-2). Спор связан с предоставлением банками Societe Generale и ING Bank независимых гарантий в рамках проекта по созданию в Ленинградской области завода по производству аммиака и карбамида, отмечается в материалах дела. ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с Tecnimont и "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут. Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения.

ленинградская область

санкт-петербург

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, ленинградская область, санкт-петербург, москва, societe generale, еврохим