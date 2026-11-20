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Эксперт рассказал, сколько может стоить пенсия при стаже 25 лет

Эксперт рассказал, сколько может стоить пенсия при стаже 25 лет - 20.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько может стоить пенсия при стаже 25 лет

Россияне с зарплатой в 100 тысяч рублей при стаже 25 лет могут рассчитывать на пенсию размером 25,4 тысячи рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T03:52+0300

2026-11-20T03:52+0300

2026-11-20T03:52+0300

общество

андрей гиринский

рудн

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россияне с зарплатой в 100 тысяч рублей при стаже 25 лет могут рассчитывать на пенсию размером 25,4 тысячи рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. "При официальной зарплате 100 тысяч рублей в месяц за год работы формируется примерно 4,03 ИПК. Если россиянин проработал 25 лет, он накопит около 100,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов. В этом случае пенсия составит примерно 25,4 тысячи рублей в месяц", - сказал Гиринский. Он уточнил, что при стаже работы 30 лет выплата составит около 28,5 тысячи рублей, при 33 годах - около 30,4 тысячи, а при 35 годах - порядка 31,7 тысячи рублей. Эксперт подчеркнул, что эти расчеты носят условный характер и приведены для наглядности. Гиринский также напомнил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты и страховой части, которая зависит от количества накопленных ИПК и суммы одного такого ИПК. В 2026 году стоимость одного ИПК составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата к пенсии равна 9584,69 рубля. "Итоговый размер пенсии зависит от продолжительности трудового стажа, предельной базы для начисления страховых взносов, особых условий для жителей Крайнего Севера, а также от того, продолжает ли человек работать после достижения пенсионного возраста", - заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , андрей гиринский, рудн