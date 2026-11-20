https://1prime.ru/20261120/ekspert-875401003.html

Эксперт рассказал, сколько застройщиков в России практически не получат прибыль

Эксперт рассказал, сколько застройщиков в России практически не получат прибыль - 20.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько застройщиков в России практически не получат прибыль

Более половины застройщиков в России в 2026 году практически не получат прибыль, а в 2027 году их доля может вырасти до 60-70%, рассказал РИА Недвижимость... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T05:26+0300

2026-11-20T05:26+0300

2026-11-20T05:26+0300

бизнес

недвижимость

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875401003.jpg?1795141566

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Более половины застройщиков в России в 2026 году практически не получат прибыль, а в 2027 году их доля может вырасти до 60-70%, рассказал РИА Недвижимость директор риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. "По моим прогнозам, в этом году более половины застройщиков либо получат убыток, либо чистая прибыль будет менее 1% от выручки. В 2027 году доля таких застройщиков может вырасти до 60-70%", – отметил Хусаинов. Одной из причин сложного финансового положения застройщиков стало падение спроса на новостройки после изменения условий семейной ипотеки: в части регионов спрос снизился более чем в два раза по сравнению с сентябрем, пояснил директор "Этажей". Также негативно влияет отсутствие уверенного снижения ключевой ставки, что, с одной стороны, не дает развернуться рыночной ипотеке, а с другой – создает финансовую нагрузку на девелоперов, подчеркнул он. "Постоянный рост финансовой нагрузки становится тяжелым бременем даже для крупных системных застройщиков, которые всегда выигрывали за счет масштаба, накопленной маржи, большого земельного банка, что уж говорить про более мелкие компании. Поэтому сейчас в девелопменте остро встает вопрос о качестве и эффективности управления, снижении издержек", – сказал Хусаинов. Также, считает он, первичный рынок жилья оказался не готов к изменению структуры спроса, который все больше смещается в сторону массового сегмента, и демонстрирует явный дефицит соответствующего предложения. Кроме того, застройщики лишены возможности маневра в части ценообразования из-за согласованных с банками моделей проектного финансирования, добавил риелтор.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость