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Эксперт рассказала, как не купить поддельный билет на концерт

Эксперт рассказала, как не купить поддельный билет на концерт - 20.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как не купить поддельный билет на концерт

Покупая билет на концерт или другое мероприятие онлайн, важно проверить подлинность сайта, наличие на нем информации о компании и обратить внимание на слишком... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:57+0300

2026-11-20T08:57+0300

2026-11-20T09:00+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Покупая билет на концерт или другое мероприятие онлайн, важно проверить подлинность сайта, наличие на нем информации о компании и обратить внимание на слишком низкие цены и подозрительный способ оплаты, рассказала РИА Новости эксперт билетного сервиса Ticketland Александра Лаврентьева. "Покупатель может быть уверен, что приобретает билет на сайте театра или концертной площадки, хотя на самом деле оформляет заказ у мошенника… Перед оплатой стоит потратить несколько минут на проверку ресурса", - рассказывает Лаврентьева. Во-первых, нужно самостоятельно перейти на сайт площадки. "Не нужно переходить на страницу покупки из рекламной ссылки, сообщения в социальных сетях или письма… Если официальный организатор на сайте рекламирует конкретного билетного оператора и делится ссылкой на него, ей можно доверять", - советует она. Перед покупкой важно проверить, верно ли написан адрес сайта. Также на нем должны быть указаны юридическое наименование компании, ИНН, адрес, реквизиты, условия оплаты и возврата, пользовательское соглашение или публичная оферта. Их отсутствие - повод отказаться от покупки или дополнительно проверить компанию. Кроме того, если речь идет об официальном сайте театра, то на нем будет информация о труппе, постановках, истории площадки, новостях и контактах. Поддельный сайт будет состоять преимущественно из афиши и кнопок покупки. Также стоит насторожиться, покупая билет через "консьерж-сервис" или "агента". "Это означает, что покупка проходит не напрямую у площадки. Это еще не значит, что сайт мошеннический, но не ясно, кому уходят деньги и кто отвечает за заказ", - обратила внимание Лаврентьева. Еще на мошенников может указывать слишком низкая цена билетов. Поэтому стоит сравнить ее с той, что указана на сайте площадки проведения концерта или официального билетного сервиса. Если продавец просит оплатить билет переводом на банковскую карту, электронный кошелек, торопит покупателя - это тоже повод насторожиться, добавила Лаврентьева. При покупке билета с рук важно попросить продавца подтвердить покупку, например, показать заказ в личном кабинете на сайте билетного сервиса. "Самый безопасный вариант - уточнить у билетного сервиса или организатора, предусмотрен ли официальный способ передачи или переоформления билета", - отметила Лаврентьева. "Также не нужно публиковать фотографии билетов в социальных сетях и открытых чатах. Если на изображении виден QR-код или штрихкод, его могут скопировать и использовать раньше владельца", - обратила внимание Лаврентьева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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