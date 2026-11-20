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Отельер назвал месяцы низкого сезона в Египте для россиян

Отельер назвал месяцы низкого сезона в Египте для россиян - 20.11.2026, ПРАЙМ

Отельер назвал месяцы низкого сезона в Египте для россиян

Россияне реже всего отправляются в Египет в июне, январе и феврале, при этом пик поездок приходится на начало мая, октябрь и ноябрь, рассказал коммерческий... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:41+0300

2026-11-20T12:41+0300

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ХУРГАДА (Египет), 20 ноя – ПРАЙМ. Россияне реже всего отправляются в Египет в июне, январе и феврале, при этом пик поездок приходится на начало мая, октябрь и ноябрь, рассказал коммерческий директор сети отелей Baron Hotels & Resorts Ахмед Шаркави. "Есть месяцы и летом, и зимой, когда люди не любят летать и путешествовать: например, июнь, январь и февраль. Есть две недели мая, начиная с 28 апреля примерно до 10–11 мая - это очень большой пик в Египте. Также очень загружены октябрь и ноябрь", - сказал Шаркави на встрече с журналистами в рамках проведения премии Starway, учрежденной туроператором Сoral Travel. При этом загруженными в отелях Египта также считаются даты, в которые в России отмечается Рождество. "У нас три календаря: 24 декабря для европейцев, 31-е для всех и 6 января только для русских", - добавил Шаркави. Как рассказала генеральный директор турагенства "Реголит" Наталия Калиничева, Египет находится в топе спроса у путешественников из России на новогодние праздники, далее следуют страны Азии. Отдых в Египте в Новый год на двоих взрослых и двоих детей обойдется в 600 тысяч рублей, однако можно найти варианты размещения дешевле. При этом стоимость путешествия в начале декабря и после новогодних праздников в среднем составляет 100 тысяч рублей на двоих на неделю с учетом перелета.

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туризм, бизнес, египет, азия