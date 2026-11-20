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Экспорт товаров из Аргентины в октябре достиг рекордных $10,061 миллиарда

Экспорт товаров из Аргентины в октябре достиг рекордных $10,061 миллиарда - 20.11.2026, ПРАЙМ

Экспорт товаров из Аргентины в октябре достиг рекордных $10,061 миллиарда

Экспорт товаров из Аргентины в октябре достиг рекордных 10,061 миллиарда долларов, сообщил министр экономики страны Луис Капуто. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T00:40+0300

2026-11-20T00:40+0300

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мировая экономика

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - ПРАЙМ. Экспорт товаров из Аргентины в октябре достиг рекордных 10,061 миллиарда долларов, сообщил министр экономики страны Луис Капуто. "В октябре экспорт достиг нового исторического рекорда и составил 10,061 миллиарда", - написал министр в своем блоге в Х. По данным Капуто, поставки аргентинских товаров за рубеж в октябре выросли на 26,4% в годовом выражении, превысив предыдущий рекорд, установленный в сентябре на уровне 10,036 миллиарда долларов. За последние 12 месяцев экспорт составил 102,943 миллиарда долларов, что также стало максимальным показателем за всю историю наблюдений. Положительное сальдо торгового баланса в октябре достигло 3,394 миллиарда долларов. С октября 2025 года совокупный профицит составил 29,029 миллиарда долларов, отметил министр. Экспорт промышленных товаров достиг 2,685 миллиарда долларов - максимального месячного значения с августа 2011 года. Профицит торговли энергоносителями составил 1,6 миллиарда долларов. При этом экспорт в этой сфере увеличился на 93,9% в годовом выражении, а импорт сократился на 33,2%, сообщил Капуто. С учетом сезонных факторов экспорт и импорт в октябре выросли на 2,7% и 1,5% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Национального института статистики и переписей Аргентины (Indec), общий объем внешней торговли страны в октябре увеличился на 10,7% в годовом выражении и составил 16,729 миллиарда долларов. В январе-октябре экспорт Аргентины достиг 87,328 миллиарда долларов, увеличившись на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт за десять месяцев сократился на 2,9%, до 62,76 миллиарда долларов, а положительное сальдо торгового баланса составило 24,568 миллиарда долларов.

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мировая экономика, аргентина