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Экспорт переработанной сельхозпродукции из Казахстана вырос на 35%

Экспорт переработанной сельхозпродукции из Казахстана вырос на 35% - 20.11.2026, ПРАЙМ

Экспорт переработанной сельхозпродукции из Казахстана вырос на 35%

Экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции из Казахстана увеличился на 35%, примерно на 1 миллиард долларов, сообщает министерство сельского... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:03+0300

2026-11-20T09:03+0300

2026-11-20T09:03+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

казахстан

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АСТАНА, 20 ноя - ПРАЙМ. Экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции из Казахстана увеличился на 35%, примерно на 1 миллиард долларов, сообщает министерство сельского хозяйства республики. "Сумма экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции увеличилась почти на 1 миллиард долларов... За январь–сентябрь 2026 года она достигла 3,4 миллиарда долларов против 2,5 миллиарда долларов годом ранее. Рост составил 35%, а доля переработанной продукции в аграрном экспорте увеличилась с 51,3 до 53,3%", - говорится в сообщении. По данным минсельхоза Казахстана, сегодня в стране перерабатывается более 5 миллионов тонн зерна в год, из них почти 510 тысяч тонн методом глубокой переработки. Сообщается, что до 2029 года планируется запустить шесть крупных предприятий по глубокой переработке пшеницы и кукурузы общей мощностью 5,8 миллиона тонн сырья в год, предприятия "Казкрахмал" и Fufeng уже получили первую продукцию.

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сельское хозяйство, мировая экономика, казахстан