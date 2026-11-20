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Экспорт переработанной сельхозпродукции из Казахстана вырос на 35%
Экспорт переработанной сельхозпродукции из Казахстана вырос на 35% - 20.11.2026, ПРАЙМ
Экспорт переработанной сельхозпродукции из Казахстана вырос на 35%
Экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции из Казахстана увеличился на 35%, примерно на 1 миллиард долларов, сообщает министерство сельского... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T09:03+0300
2026-11-20T09:03+0300
2026-11-20T09:03+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
казахстан
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АСТАНА, 20 ноя - ПРАЙМ. Экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции из Казахстана увеличился на 35%, примерно на 1 миллиард долларов, сообщает министерство сельского хозяйства республики.
"Сумма экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции увеличилась почти на 1 миллиард долларов... За январь–сентябрь 2026 года она достигла 3,4 миллиарда долларов против 2,5 миллиарда долларов годом ранее. Рост составил 35%, а доля переработанной продукции в аграрном экспорте увеличилась с 51,3 до 53,3%", - говорится в сообщении.
По данным минсельхоза Казахстана, сегодня в стране перерабатывается более 5 миллионов тонн зерна в год, из них почти 510 тысяч тонн методом глубокой переработки. Сообщается, что до 2029 года планируется запустить шесть крупных предприятий по глубокой переработке пшеницы и кукурузы общей мощностью 5,8 миллиона тонн сырья в год, предприятия "Казкрахмал" и Fufeng уже получили первую продукцию.
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сельское хозяйство, мировая экономика, казахстан
Сельское хозяйство, Мировая экономика, КАЗАХСТАН
АСТАНА, 20 ноя - ПРАЙМ. Экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции из Казахстана увеличился на 35%, примерно на 1 миллиард долларов, сообщает министерство сельского хозяйства республики.
"Сумма экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции увеличилась почти на 1 миллиард долларов... За январь–сентябрь 2026 года она достигла 3,4 миллиарда долларов против 2,5 миллиарда долларов годом ранее. Рост составил 35%, а доля переработанной продукции в аграрном экспорте увеличилась с 51,3 до 53,3%", - говорится в сообщении.
По данным минсельхоза Казахстана, сегодня в стране перерабатывается более 5 миллионов тонн зерна в год, из них почти 510 тысяч тонн методом глубокой переработки. Сообщается, что до 2029 года планируется запустить шесть крупных предприятий по глубокой переработке пшеницы и кукурузы общей мощностью 5,8 миллиона тонн сырья в год, предприятия "Казкрахмал" и Fufeng уже получили первую продукцию.