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Экспорт говядины из Казахстана с начала года вырос на треть

Экспорт говядины из Казахстана с начала года вырос на треть - 20.11.2026, ПРАЙМ

Экспорт говядины из Казахстана с начала года вырос на треть

Экспорт говядины из Казахстана с начала года достиг 43 тысяч тонн в натуральном выражении - это более чем на треть больше, чем за весь прошлый год, сообщает... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:33+0300

2026-11-20T09:33+0300

2026-11-20T09:41+0300

бизнес

мировая экономика

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АСТАНА, 20 ноя - ПРАЙМ. Экспорт говядины из Казахстана с начала года достиг 43 тысяч тонн в натуральном выражении - это более чем на треть больше, чем за весь прошлый год, сообщает министерство сельского хозяйства республики."Казахстан нарастил объемы экспорта говядины и довел показатели до 43 тысяч тонн в 2026 году. Это на 34,4% больше, чем за весь предыдущий год", - говорится в сообщении.Кроме того, баранины было вывезено на 30 тысяч тонн.В минсельхозе добавили, что комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы предусматривает увеличение производства мяса всех видов с 1,2 до 1,8 миллиона тонн, молока - с 1,4 до 2,1 миллиона тонн."У нас есть конкретные ориентиры по продуктивности. Сегодня на 100 коров приходится 64 теленка. Необходимо довести этот показатель минимум до 80. Среднесуточный привес крупного рогатого скота планируем увеличить с 600–800 граммов до 1,5–1,8 килограмма, а годовую продуктивность современных молочных ферм - до 10 тысяч литров молока на одну корову", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова.Также ранее минсельхоз страны сообщил, что экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции из Казахстана увеличился на 35%, примерно на 1 миллиард долларов.

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бизнес, мировая экономика, казахстан