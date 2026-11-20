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Экспорт мяса из России в Китай в октябре сократился более чем на треть

Экспорт мяса из России в Китай в октябре сократился более чем на треть - 20.11.2026, ПРАЙМ

Экспорт мяса из России в Китай в октябре сократился более чем на треть

Экспорта мяса из России в Китай в октябре текущего года сократился более чем на треть в годовом выражении и до минимума с февраля позапрошлого года, до 31,8... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:20+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Экспорта мяса из России в Китай в октябре текущего года сократился более чем на треть в годовом выражении и до минимума с февраля позапрошлого года, до 31,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. В месячном выражении объем поставок сократился на 26%, а в годовом - на 37%. Снижение произошло по всем видам мяса, сильнее всего - в экспорте свинины: за октябрь показатель снизился на 54%, а за год на 55%, до минимальных с июня 2024 года 2,8 миллиона долларов. На 27%, как в месячном, так и в годовом выражении, просели поставки замороженного мяса крупного рогатого скота - до минимальных с ноября прошлого года 6,1 миллиона долларов. На 21% по сравнению с октябрем и на 39% к прошлому октябрю Китай сократил импорт из России мяса и субпродуктов птицы - до 16 миллионов долларов. Это стало минимумом с мая 2021 года. Меньше всего за месяц просели поставки субпродуктов крупного скота - на 18%, до 6,9 миллиона долларов. В годовом выражении снижение составило 28%. Суммарно за январь-октябрь из России в Китай прибыло мяса и субпродуктов птицы почти на 225 миллионов долларов (снижение на 41% за год), субпродуктов крупного скота - на 106,4 миллиона (рост на 38%), замороженного мяса крупного рогатого скота - на 104,9 миллиона (увеличение на 23%), свинины - на 84,1 миллиона (плюс 9%), а также свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота - на 164 тысячи долларов (падение на 59%).

китай

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бизнес, россия, китай