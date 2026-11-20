https://1prime.ru/20261120/eksport-875409237.html
Экспорт мяса из России в Китай в октябре сократился более чем на треть
Экспорт мяса из России в Китай в октябре сократился более чем на треть - 20.11.2026, ПРАЙМ
Экспорт мяса из России в Китай в октябре сократился более чем на треть
Экспорта мяса из России в Китай в октябре текущего года сократился более чем на треть в годовом выражении и до минимума с февраля позапрошлого года, до 31,8... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T11:20+0300
2026-11-20T11:20+0300
2026-11-20T11:20+0300
бизнес
россия
китай
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875409237.jpg?1795162809
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Экспорта мяса из России в Китай в октябре текущего года сократился более чем на треть в годовом выражении и до минимума с февраля позапрошлого года, до 31,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
В месячном выражении объем поставок сократился на 26%, а в годовом - на 37%.
Снижение произошло по всем видам мяса, сильнее всего - в экспорте свинины: за октябрь показатель снизился на 54%, а за год на 55%, до минимальных с июня 2024 года 2,8 миллиона долларов. На 27%, как в месячном, так и в годовом выражении, просели поставки замороженного мяса крупного рогатого скота - до минимальных с ноября прошлого года 6,1 миллиона долларов.
На 21% по сравнению с октябрем и на 39% к прошлому октябрю Китай сократил импорт из России мяса и субпродуктов птицы - до 16 миллионов долларов. Это стало минимумом с мая 2021 года.
Меньше всего за месяц просели поставки субпродуктов крупного скота - на 18%, до 6,9 миллиона долларов. В годовом выражении снижение составило 28%.
Суммарно за январь-октябрь из России в Китай прибыло мяса и субпродуктов птицы почти на 225 миллионов долларов (снижение на 41% за год), субпродуктов крупного скота - на 106,4 миллиона (рост на 38%), замороженного мяса крупного рогатого скота - на 104,9 миллиона (увеличение на 23%), свинины - на 84,1 миллиона (плюс 9%), а также свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота - на 164 тысячи долларов (падение на 59%).
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Экспорта мяса из России в Китай в октябре текущего года сократился более чем на треть в годовом выражении и до минимума с февраля позапрошлого года, до 31,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
В месячном выражении объем поставок сократился на 26%, а в годовом - на 37%.
Снижение произошло по всем видам мяса, сильнее всего - в экспорте свинины: за октябрь показатель снизился на 54%, а за год на 55%, до минимальных с июня 2024 года 2,8 миллиона долларов. На 27%, как в месячном, так и в годовом выражении, просели поставки замороженного мяса крупного рогатого скота - до минимальных с ноября прошлого года 6,1 миллиона долларов.
На 21% по сравнению с октябрем и на 39% к прошлому октябрю Китай сократил импорт из России мяса и субпродуктов птицы - до 16 миллионов долларов. Это стало минимумом с мая 2021 года.
Меньше всего за месяц просели поставки субпродуктов крупного скота - на 18%, до 6,9 миллиона долларов. В годовом выражении снижение составило 28%.
Суммарно за январь-октябрь из России в Китай прибыло мяса и субпродуктов птицы почти на 225 миллионов долларов (снижение на 41% за год), субпродуктов крупного скота - на 106,4 миллиона (рост на 38%), замороженного мяса крупного рогатого скота - на 104,9 миллиона (увеличение на 23%), свинины - на 84,1 миллиона (плюс 9%), а также свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота - на 164 тысячи долларов (падение на 59%).