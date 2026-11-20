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Электропоезд "Иволга 5.0 ЦТУ" получил сертификат соответствия

Электропоезд "Иволга 5.0 ЦТУ" получил сертификат соответствия - 20.11.2026, ПРАЙМ

Электропоезд "Иволга 5.0 ЦТУ" получил сертификат соответствия

Электропоезд "Иволга 5.0 ЦТУ", предназначенный для пригородных и межрегиональных пассажирских перевозок, получил сертификат соответствия, передает корреспондент | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T16:37+0300

2026-11-20T16:37+0300

2026-11-20T16:37+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Электропоезд "Иволга 5.0 ЦТУ", предназначенный для пригородных и межрегиональных пассажирских перевозок, получил сертификат соответствия, передает корреспондент РИА Новости. Документ вручен в рамках форума "Транспорт России". "Сертификат соответствия требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, на электропоезд постоянного тока ЭГЭ2Тв "Иволга 5.0 ЦТУ", предназначенный для пригородных и межрегиональных пассажирских перевозок", - говорится в сообщении "Трансмашхолдинга" (ТМХ). Поезд построил Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в ТМХ). "Иволга 5.0 ЦТУ" прошла весь комплекс испытаний, предусмотренных действующими программами и методиками, совершила опытный пробег в 5 тысяч километров по экспериментальному кольцу ВНИИЖТ в Щербинке, доказав свою функциональность и безопасность", - говорится в сообщении. Кроме этого, все системы и ходовая часть поезда были проверены на более высокой скорости – 160 километров в час – на железной дороге от Москвы до Владимира. По сравнению с поездом предыдущей модификации, который был создан в 2023 году, в конструкцию внесен ряд изменений. Среди них – компоновка салона, выполненная с учетом предназначения для дальних поездок. В вагонах по две двери, что позволило увеличить количество посадочных мест в 11-вагонном составе с 647 до 747. Кресла оснащены откидными столиками и индивидуальными зарядками для гаджетов. Пространство для ручной клади расширено, добавлены места для хранения крупногабаритного багажа и багажные стеллажи. В поезде стало больше туалетных комплексов – теперь их шесть, два из которых адаптированы для маломобильных пассажиров. Один состав "Иволги 5.0 ЦТУ" включает вагоны девяти типов, в том числе головные, моторные и немоторные. Они отличаются планировочными решениями в зависимости от класса обслуживания – их три. Программа развития Центрального транспортного узла, для которого разработана и изготовлена "Иволга 5.0" – совместный проект правительства России, правительства Москвы и РЖД. Он реализуется в два этапа – до 2030 и 2035 года – и предусматривает улучшение железнодорожного сообщения между московской агломерацией и соседними с ней крупными региональными центрами. В первую очередь новый пригородный электропоезд свяжет столицу с Тулой, Калугой и Владимиром. "Первые составы ТВЗ отправит заказчику уже до конца этого года. Проект финансируется с использованием механизма Кластерной инвестиционной платформы и привлечением ресурсов ВЭБ.РФ", - пишет ТМХ. ТМХ развивает платформу "Иволга" начиная с 2013 года, как собственную разработку, которая базируется на российских конструктивных решениях и отечественной компонентной базе. В рамках платформы создан первый в истории отечественного транспортного машиностроения специализированный электропоезд, предназначенный для городских маршрутов. С 2019 года такие поезда работают на Московских центральных диаметрах – в новейшей транспортной системе столичной агломерации.

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