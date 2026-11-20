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Новый электропоезд "Финист" вышел на маршрут Краснодар - Горячий Ключ
Новый электропоезд "Финист" вышел на маршрут Краснодар - Горячий Ключ - 20.11.2026, ПРАЙМ
Новый электропоезд "Финист" вышел на маршрут Краснодар - Горячий Ключ
Новый отечественный электропоезд "Финист" вышел на маршрут Краснодар - Горячий Ключ в пятницу на железнодорожном вокзале Краснодар - 1, передает корреспондент... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T18:44+0300
2026-11-20T18:44+0300
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КРАСНОДАР, 20 ноя - ПРАЙМ. Новый отечественный электропоезд "Финист" вышел на маршрут Краснодар - Горячий Ключ в пятницу на железнодорожном вокзале Краснодар - 1, передает корреспондент РИА Новости.
"Самое главное преимущество, которое дает "Финист", это возможность сделать беспересадочный маршрут от Краснодара до Туапсе. На данный момент на маршруте есть пересадка в Горячем Ключе, но новый подвижной состав в перспективе позволит ездить без пересадки напрямую. Через несколько месяцев мы это реализуем", - рассказал журналистам генеральный директор АО "Кубань Экспресс - Пригород" Максим Жуков.
Он уточнил, что до конца текущего года в Краснодарский край направят еще три электропоезда "Финист". Курсировать новые составы будут в северной части региона.
В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги добавили, что пятивагонный электропоезд "Финист" рассчитан на 395 посадочных мест. Все вагоны оборудованы удобными креслами, USB-разъемами и системой климат-контроля с дополнительным обеззараживанием воздуха. Багажные полки над сиденьями более вместительные, чем в "Ласточке".
"В отличие от "Ласточки" внутри вагоны нового электропоезда оборудованы местами для велосипедов, маломобильных пассажиров и спортивного инвентаря. Безопасность состава обеспечивается системой автоведения поезда и локомотивной бригадой", - объяснил заместитель начальника центральной дирекции моторовагонного подвижного состава Александр Андреев.
Схема установки кресел в салоне осталась почти такой же, как в "Ласточке", но в "Финисте" исключено расположение сидений напротив друг друга. Также улучшены аэродинамические свойства состава, а головные вагоны адаптированы для посадки и высадки маломобильных пассажиров. Электропоезд изготовлен из отечественных материалов по уникальным технологиям, что обеспечивает повышение его работоспособности и технической надежности, сообщили в пресс-службе СК ЖД.
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Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, Краснодарский край, СК РФ
КРАСНОДАР, 20 ноя - ПРАЙМ. Новый отечественный электропоезд "Финист" вышел на маршрут Краснодар - Горячий Ключ в пятницу на железнодорожном вокзале Краснодар - 1, передает корреспондент РИА Новости.
"Самое главное преимущество, которое дает "Финист", это возможность сделать беспересадочный маршрут от Краснодара до Туапсе. На данный момент на маршруте есть пересадка в Горячем Ключе, но новый подвижной состав в перспективе позволит ездить без пересадки напрямую. Через несколько месяцев мы это реализуем", - рассказал журналистам генеральный директор АО "Кубань Экспресс - Пригород" Максим Жуков.
Он уточнил, что до конца текущего года в Краснодарский край направят еще три электропоезда "Финист". Курсировать новые составы будут в северной части региона.
В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги добавили, что пятивагонный электропоезд "Финист" рассчитан на 395 посадочных мест. Все вагоны оборудованы удобными креслами, USB-разъемами и системой климат-контроля с дополнительным обеззараживанием воздуха. Багажные полки над сиденьями более вместительные, чем в "Ласточке".
"В отличие от "Ласточки" внутри вагоны нового электропоезда оборудованы местами для велосипедов, маломобильных пассажиров и спортивного инвентаря. Безопасность состава обеспечивается системой автоведения поезда и локомотивной бригадой", - объяснил заместитель начальника центральной дирекции моторовагонного подвижного состава Александр Андреев.
Схема установки кресел в салоне осталась почти такой же, как в "Ласточке", но в "Финисте" исключено расположение сидений напротив друг друга. Также улучшены аэродинамические свойства состава, а головные вагоны адаптированы для посадки и высадки маломобильных пассажиров. Электропоезд изготовлен из отечественных материалов по уникальным технологиям, что обеспечивает повышение его работоспособности и технической надежности, сообщили в пресс-службе СК ЖД.