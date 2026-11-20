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В Эстонии оценили ущерб от закрытия границы с Россией

В Эстонии оценили ущерб от закрытия границы с Россией - 20.11.2026, ПРАЙМ

В Эстонии оценили ущерб от закрытия границы с Россией

Ущерб от закрытия границы с Россией для приграничных регионов Эстонии может составить миллионы евро, заявил министр по делам регионов и сельского хозяйства... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:34+0300

2026-11-20T15:34+0300

2026-11-20T15:34+0300

россия

мировая экономика

эстония

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Ущерб от закрытия границы с Россией для приграничных регионов Эстонии может составить миллионы евро, заявил министр по делам регионов и сельского хозяйства республики Хендрик Йоханнес Террас. Правительство Эстонии в пятницу приняло решение о приостановке пересечения сухопутной границы между Эстонией и Россией с 1 декабря. Закрыты будут все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. В качестве причины закрытия границы в МИД республики ранее назвали попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которой эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию. "Рядом с границей России находятся дома людей и их рабочие места… ущерб от сокращения доходов местных предприятий гостиничного сектора и других предприятий, связанный с закрытием границы, по оценке министерства, составит пару миллионов евро", - сообщил Террас на пресс-конференции правительства Эстонии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет необходимые ответные дипломатические меры в отношении Эстонии в случае закрытия границы с Россией.

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россия, мировая экономика, эстония