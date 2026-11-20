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Еврокомиссия перечислила Украине рекордный транш в 7,9 миллиарда евро
Еврокомиссия перечислила Украине рекордный транш в 7,9 миллиарда евро - 20.11.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия перечислила Украине рекордный транш в 7,9 миллиарда евро
Еврокомиссия перечислила Украине ранее одобренный рекордный единовременный транш в размере 7,9 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, сообщила в... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T16:12+0300
2026-11-20T16:12+0300
2026-11-20T16:12+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия перечислила Украине ранее одобренный рекордный единовременный транш в размере 7,9 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, сообщила в пятницу пресс-служба ЕК. "Сегодня мы перечисляем почти 8 миллиардов евро. Это крупнейший платеж на сегодняшний день", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как уточнили в ЕК, средства предназначены для финансирования государственных расходов Украины и поддержки реформ. Выплата стала девятым траншем в рамках фонда Ukraine Facility. При этом до конца 2026 года Украине остается доступно еще 15,7 миллиарда евро, в том числе 10,2 миллиарда на поддержку оборонной промышленности и 3,9 миллиарда на бюджетные расходы. Перечисление этих средств зависит от выполнения согласованных условий. По данным Еврокомиссии, с 2022 года ЕС и его государства предоставили Украине помощь на общую сумму 245,5 миллиарда евро. Россия неоднократно заявляла, что финансовая и военная поддержка Украины западными странами затягивает конфликт и препятствует его урегулированию.
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мировая экономика, финансы, украина, урсула фон дер ляйен, ек, ес, европа
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС, ЕВРОПА
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия перечислила Украине ранее одобренный рекордный единовременный транш в размере 7,9 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, сообщила в пятницу пресс-служба ЕК.
"Сегодня мы перечисляем почти 8 миллиардов евро. Это крупнейший платеж на сегодняшний день", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как уточнили в ЕК, средства предназначены для финансирования государственных расходов Украины и поддержки реформ.
Выплата стала девятым траншем в рамках фонда Ukraine Facility.
При этом до конца 2026 года Украине остается доступно еще 15,7 миллиарда евро, в том числе 10,2 миллиарда на поддержку оборонной промышленности и 3,9 миллиарда на бюджетные расходы. Перечисление этих средств зависит от выполнения согласованных условий.
По данным Еврокомиссии, с 2022 года ЕС и его государства предоставили Украине помощь на общую сумму 245,5 миллиарда евро.
Россия неоднократно заявляла, что финансовая и военная поддержка Украины западными странами затягивает конфликт и препятствует его урегулированию.