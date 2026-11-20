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Цены на газ в Европе чуть притормозили в росте

Цены на газ в Европе чуть притормозили в росте - 20.11.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе чуть притормозили в росте

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу после достижения роста на 2,5% чуть притормозили, оставаясь вблизи уровня в 980 долларов за тысячу кубометров, следует... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:49+0300

2026-11-20T14:49+0300

2026-11-20T14:49+0300

газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

ес

газпром

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу после достижения роста на 2,5% чуть притормозили, оставаясь вблизи уровня в 980 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 968,6 доллара (+1%). По состоянию на 10.06 мск показатель составлял 983,2 доллара (+2,5%), а в 14.17 мск - 982,4 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 958,8 доллара за тысячу кубометров, которая выросла в четверг на 4,5%. Котировки начали расти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе. На последних торгах октября стоимость газовых фьючерсов достигла отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров - впервые с 2022 года. Еврокомиссия, с учетом фактически сложившихся цен на газ в Европе, повысила их средний прогноз по итогам текущего года сразу на 42%, до 709 долларов за тысячу кубометров. Евросоюз с начала отопительного сезона отбирает газ из подземных хранилищ рекордными темпами, хотя не смог их вовремя заполнить до целевого уровня в 75%. В итоге уже 18 ноября запасы опустились ниже 70%. Это самый низкий показатель для середины ноября за всю историю наблюдений, отмечал "Газпром".

европа

нидерланды

ближний восток

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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice, ес, газпром