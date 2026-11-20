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СМИ: Кошта предложит сократить бюджет ЕС еще на 40 миллиардов евро

СМИ: Кошта предложит сократить бюджет ЕС еще на 40 миллиардов евро - 20.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Кошта предложит сократить бюджет ЕС еще на 40 миллиардов евро

Председатель Европейского совета Антониу Кошта предложит сократить новый семилетний бюджет ЕС еще на 40 миллиардов евро, уреза, в том числе, финансирование... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:19+0300

2026-11-20T12:19+0300

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politico

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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Председатель Европейского совета Антониу Кошта предложит сократить новый семилетний бюджет ЕС еще на 40 миллиардов евро, уреза, в том числе, финансирование вызывающей споры политики сплочения, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. Ранее председательствующая в Совете ЕС Ирландия скорректировала проект бюджета, сократив его на 160 миллиардов евро в текущих ценах. Однако требующие сокращения бюджета Германия и другие страны-доноры не согласны даже с этим предложением, настаивая на его дальнейшем урезании. "Антониу Кошта намерен предложить масштабные сокращения следующего семилетнего бюджета ЕС... Общие сокращения бюджета могут составить 40 миллиардов евро по сравнению с предыдущим предложением", - пишет издание. Как отмечается в публикации, сокращение расходов на политику сплочения ЕС может вызвать сопротивление со стороны стран Южной и Восточной Европы, для которых финансирование этой области является приоритетным. Новое предложение Кошты будет также включать увеличение бюджета резервных кризисных фондов, сокращенного в проекте Ирландии, говорится в статье. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявлял, что одобрит новый бюджет ЕС только в том случае, если финансирование политики сплочения не будет сокращено. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявлял, что выступает против сокращения этой статьи расходов, добавив, что согласовать новый бюджет ЕС будет очень сложно. Евросоюз обсуждает новый многолетний бюджет на 2028–2034 годы объемом почти 2 триллиона евро, вокруг которого сохраняются острые разногласия по распределению расходов, в том числе по финансированию Украины.

ирландия

германия

восточная европа

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мировая экономика, ирландия, германия, восточная европа, роберт фицо, ес, politico