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Филиппины и США расширят сотрудничество в сфере энергетики и сельского хозяйства
Филиппины и США расширят сотрудничество в сфере энергетики и сельского хозяйства - 20.11.2026, ПРАЙМ
Филиппины и США расширят сотрудничество в сфере энергетики и сельского хозяйства
Филиппины и США планируют расширить сотрудничество в области энергетики и сельского хозяйства в рамках нового торгового соглашения, передает филиппинское... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T18:35+0300
2026-11-20T18:35+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Филиппины и США планируют расширить сотрудничество в области энергетики и сельского хозяйства в рамках нового торгового соглашения, передает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на слова президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Филиппины заключили крупнейшее соглашение в истории двусторонней торговли.
"Если говорить о главном итоге обсуждения с президентом Трампом, то он открыл для Филиппин доступ к американским рынкам в сфере энергетики и продовольствия", - передает PNA слова Маркоса.
Как пишет филиппинское новостное агентство, президент республики упомянул о планах Филиппин увеличить закупки сельскохозяйственной продукции в США, в частности сои и пшеницы.
Президент Филиппин считает, что такое сотрудничество с США может способствовать диверсификации источников поставок продовольствия и энергоресурсов на Филиппины, а также снизить зависимость страны от ограниченного круга торговых партнеров, передает PNA.
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мировая экономика, филиппины, сша, дональд трамп
Мировая экономика, ФИЛИППИНЫ, США, Дональд Трамп
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Филиппины и США планируют расширить сотрудничество в области энергетики и сельского хозяйства в рамках нового торгового соглашения, передает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на слова президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Филиппины заключили крупнейшее соглашение в истории двусторонней торговли.
"Если говорить о главном итоге обсуждения с президентом Трампом, то он открыл для Филиппин доступ к американским рынкам в сфере энергетики и продовольствия", - передает PNA слова Маркоса.
Как пишет филиппинское новостное агентство, президент республики упомянул о планах Филиппин увеличить закупки сельскохозяйственной продукции в США, в частности сои и пшеницы.
Президент Филиппин считает, что такое сотрудничество с США может способствовать диверсификации источников поставок продовольствия и энергоресурсов на Филиппины, а также снизить зависимость страны от ограниченного круга торговых партнеров, передает PNA.