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Филиппины и США расширят сотрудничество в сфере энергетики и сельского хозяйства

Филиппины и США расширят сотрудничество в сфере энергетики и сельского хозяйства - 20.11.2026, ПРАЙМ

Филиппины и США расширят сотрудничество в сфере энергетики и сельского хозяйства

Филиппины и США планируют расширить сотрудничество в области энергетики и сельского хозяйства в рамках нового торгового соглашения, передает филиппинское... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T18:35+0300

2026-11-20T18:35+0300

2026-11-20T18:35+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Филиппины и США планируют расширить сотрудничество в области энергетики и сельского хозяйства в рамках нового торгового соглашения, передает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на слова президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Филиппины заключили крупнейшее соглашение в истории двусторонней торговли. "Если говорить о главном итоге обсуждения с президентом Трампом, то он открыл для Филиппин доступ к американским рынкам в сфере энергетики и продовольствия", - передает PNA слова Маркоса. Как пишет филиппинское новостное агентство, президент республики упомянул о планах Филиппин увеличить закупки сельскохозяйственной продукции в США, в частности сои и пшеницы. Президент Филиппин считает, что такое сотрудничество с США может способствовать диверсификации источников поставок продовольствия и энергоресурсов на Филиппины, а также снизить зависимость страны от ограниченного круга торговых партнеров, передает PNA.

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мировая экономика, филиппины, сша, дональд трамп