https://1prime.ru/20261120/flydubai-875426058.html
Flydubai станет первой из ОАЭ, которая откроет прямые рейсы в Тюмень
Flydubai станет первой из ОАЭ, которая откроет прямые рейсы в Тюмень - 20.11.2026, ПРАЙМ
Flydubai станет первой из ОАЭ, которая откроет прямые рейсы в Тюмень
Авиакомпания Flydubai станет первой из Объединенных Арабских Эмиратов, которая откроет прямые рейсы в Тюмень, сообщается в пресс-релизе авиакомпании. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T17:02+0300
2026-11-20T17:02+0300
2026-11-20T17:02+0300
бизнес
оаэ
казахстан
flydubai
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875426058.jpg?1795183331
ДУБАЙ, 20 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Flydubai станет первой из Объединенных Арабских Эмиратов, которая откроет прямые рейсы в Тюмень, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Полеты в аэропорт Рощино в Тюмени начнутся 19 декабря, маршрут будет обслуживаться два раза в неделю.
"Авиакомпания Flydubai расширит свою маршрутную сеть, открыв с декабря пять новых направлений. Она станет первой авиакомпанией ОАЭ, которая запустит прямые рейсы в Актау и Атырау в Казахстане, а также в Тюмень в России", - говорится в заявлении.
С открытием рейсов в Тюмень Flydubai будет обслуживать 12 направлений в России, выполняя 123 рейса в неделю.
оаэ
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, оаэ, казахстан, flydubai
Бизнес, ОАЭ, КАЗАХСТАН, Flydubai
ДУБАЙ, 20 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Flydubai станет первой из Объединенных Арабских Эмиратов, которая откроет прямые рейсы в Тюмень, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Полеты в аэропорт Рощино в Тюмени начнутся 19 декабря, маршрут будет обслуживаться два раза в неделю.
"Авиакомпания Flydubai расширит свою маршрутную сеть, открыв с декабря пять новых направлений. Она станет первой авиакомпанией ОАЭ, которая запустит прямые рейсы в Актау и Атырау в Казахстане, а также в Тюмень в России", - говорится в заявлении.
С открытием рейсов в Тюмень Flydubai будет обслуживать 12 направлений в России, выполняя 123 рейса в неделю.