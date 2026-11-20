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Flydubai станет первой из ОАЭ, которая откроет прямые рейсы в Тюмень

Flydubai станет первой из ОАЭ, которая откроет прямые рейсы в Тюмень - 20.11.2026, ПРАЙМ

Flydubai станет первой из ОАЭ, которая откроет прямые рейсы в Тюмень

Авиакомпания Flydubai станет первой из Объединенных Арабских Эмиратов, которая откроет прямые рейсы в Тюмень, сообщается в пресс-релизе авиакомпании. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T17:02+0300

2026-11-20T17:02+0300

2026-11-20T17:02+0300

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ДУБАЙ, 20 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Flydubai станет первой из Объединенных Арабских Эмиратов, которая откроет прямые рейсы в Тюмень, сообщается в пресс-релизе авиакомпании. Полеты в аэропорт Рощино в Тюмени начнутся 19 декабря, маршрут будет обслуживаться два раза в неделю. "Авиакомпания Flydubai расширит свою маршрутную сеть, открыв с декабря пять новых направлений. Она станет первой авиакомпанией ОАЭ, которая запустит прямые рейсы в Актау и Атырау в Казахстане, а также в Тюмень в России", - говорится в заявлении. С открытием рейсов в Тюмень Flydubai будет обслуживать 12 направлений в России, выполняя 123 рейса в неделю.

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