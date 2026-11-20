https://1prime.ru/20261120/gai-875400189.html

Мошенники от имени ГАИ начали сообщать россиянам о повторной оплате штрафов

Мошенники от имени ГАИ начали сообщать россиянам о повторной оплате штрафов - 20.11.2026, ПРАЙМ

Мошенники от имени ГАИ начали сообщать россиянам о повторной оплате штрафов

Мошенники от имени Госавтоинспекции начали сообщать россиянам о необходимости повторной оплаты штрафов, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T00:46+0300

2026-11-20T00:46+0300

2026-11-20T00:46+0300

россия

общество

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мошенники от имени Госавтоинспекции начали сообщать россиянам о необходимости повторной оплаты штрафов, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники направляют гражданам сообщения имени от Госавтоинспекции или Федерального казначейства. В них аферисты сообщают, что ранее оплаченный штраф или государственная пошлина не были корректно учтены якобы после обновления системы", - рассказали в "Мошеловке". После чего злоумышленники предлагают гражданину повторно провести платеж или оплатить небольшую комиссию за подтверждение операции через фишинговую ссылку, якобы чтобы избежать образования задолженности. В "Мошеловке" напоминают, что государственные ведомства и Федеральное казначейство никогда не требуют повторной оплаты через сторонние ссылки или перевода комиссий за подтверждение транзакций. "Все сведения об исполнении финансовых обязательств перед государством проверяйте строго внутри подтвержденного профиля на портале госуслуг. А также сохраняйте электронные квитанции об оплате госпошлин. При любых нестыковках направляйте официальное обращение в ведомство через электронную приемную", - заключили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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