https://1prime.ru/20261120/gaz-875430199.html

Эксперт рассказал, что делать при появлении запаха газа в квартире

Эксперт рассказал, что делать при появлении запаха газа в квартире - 20.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что делать при появлении запаха газа в квартире

Перекрытие кранов, отсутствие искр, сквозняк и вызов аварийной службы по номерам 104 или 112 помогут обезопасить квартиру при запахе газа, рассказал... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T19:52+0300

2026-11-20T19:52+0300

2026-11-20T19:52+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Перекрытие кранов, отсутствие искр, сквозняк и вызов аварийной службы по номерам 104 или 112 помогут обезопасить квартиру при запахе газа, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, при появлении запаха газа в помещении необходимо быстро обезопасить жилье и позвонить в аварийную службу по телефонам 104 или 112. "Также стоит закрыть краны на самой плите или колонке, а также повернуть основной вентиль на общей газовой трубе внутри помещения, если он есть. Параллельно с этим критически важно не допустить появления искры... Лучше сразу распахнуть все окна и форточки настежь, чтобы устроить хороший сквозняк", - сказал Бондарь "Газете.Ru". Эксперт также отметил, что нельзя зажигать спички, курить, щелкать выключателями света и трогать любую бытовую технику. Также Бондарь порекомендовал жильцам - особенно детям и пожилым родственникам - вместе с домашними животными немедленно выйти на улицу. Ожидать специалистов аварийной службы, по словам эксперта, лучше у входа в дом. "Сама работа аварийной бригады по перекрытию утечки проводится бесплатно, так как эти расходы уже заложены в коммунальный тариф. Платить придется лишь за последующую починку самой плиты или замену, если срок гарантии на технику давно вышел. Бывает, что запах газа доносится из пустующей соседней квартиры, где никого нет дома. В таком случае также нужно звонить по номерам 104 и 112", - заключил Бондарь.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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