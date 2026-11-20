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В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения
В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения - 20.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T06:44+0300
2026-11-20T06:44+0300
2026-11-20T06:44+0300
бизнес
геленджик
росавиация
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.
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бизнес, геленджик, росавиация
Бизнес, Геленджик, Росавиация
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.