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Цены на энергоносители в Германии выросли за год в среднем на 18,7%

Цены на энергоносители в Германии выросли за год в среднем на 18,7% - 20.11.2026, ПРАЙМ

Цены на энергоносители в Германии выросли за год в среднем на 18,7%

Цены на энергоносители в Германии выросли за год в среднем на 18,7%, сообщает федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis). | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:41+0300

2026-11-20T11:41+0300

2026-11-20T11:41+0300

мировая экономика

германия

ближний восток

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destatis

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БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Цены на энергоносители в Германии выросли за год в среднем на 18,7%, сообщает федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis). "В октябре 2026 года стоимость энергоносителей выросла на 18,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года", - говорится в сообщении. Ведомство при этом уточняет, что цены на нефтепродукты увеличились еще значительно сильнее - на 51,9%. В частности, нафта стала дороже на 76,7%, легкий топочный мазут - на 97,2%, а горючее - на 38,4%. Также за год сильно выросла стоимость природного газа - на 21,9% для всех категорий потребителей. Электроэнергия подорожала на 12,6%, в то время как тарифы на теплоснабжение остались на уровне прошлого года. При этом, по информации ведомства, за месяц наблюдался средний рост цен на 3,8%. В качестве основной причины тому Destatis называет конфликт на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

германия

ближний восток

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мировая экономика, германия, ближний восток, сша, destatis