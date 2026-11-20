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В Германии более 150 тысяч промышленных работников объявили забастовку
В Германии более 150 тысяч промышленных работников объявили забастовку - 20.11.2026, ПРАЙМ
В Германии более 150 тысяч промышленных работников объявили забастовку
Более 150 тысяч сотрудников около 100 промышленных предприятий по всей Германии присоединились к суточной забастовке в пятницу, передает агентство DPA со... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T19:09+0300
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БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Более 150 тысяч сотрудников около 100 промышленных предприятий по всей Германии присоединились к суточной забастовке в пятницу, передает агентство DPA со ссылкой на правление профсоюза IG Metall во Франкфурте-на-Майне. "В пятницу более 150 тысяч работников примерно 100 предприятий по всей Германии приняли участие в предупредительных забастовках, прекратив работу", - говорится в сообщении. Уточняется, что забастовки продлятся 24 часа. Акции протеста затронули прежде всего автомобильную отрасль: на работу не вышли большое количество работников автопрома в Баварии и сотрудников автоконцернов BMW и Audi. Самая массовая по числу предприятий волна забастовок наблюдается в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, сообщает DPA. Новостной портал Tagsschau отметил, что IG Metall проводит суточные забастовки впервые за восемь лет. По данным агентства, IG Metall принял решение проводить забастовки, несмотря на предложение работодателей промышленной отрасли начать новый раунд переговоров о трудовых соглашениях. Профсоюз ранее сообщал, что в рамках спора, затрагивающего интересы около 3,7 миллиона работников отрасли, он требует повысить зарплаты на 5% сроком на 12 месяцев и гарантировать сохранение рабочих мест, а также производственных площадок. Между тем, работодатели предлагают индексацию лишь на 1,3% и только с июля 2028 года при сроке действия договора в 26 месяцев.
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промышленность, мировая экономика, германия, бавария, ig metall, bmw, audi, bmw x5
Промышленность, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Бавария, IG Metall, BMW, Audi, BMW X5
БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Более 150 тысяч сотрудников около 100 промышленных предприятий по всей Германии присоединились к суточной забастовке в пятницу, передает агентство DPA со ссылкой на правление профсоюза IG Metall во Франкфурте-на-Майне.
"В пятницу более 150 тысяч работников примерно 100 предприятий по всей Германии приняли участие в предупредительных забастовках, прекратив работу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что забастовки продлятся 24 часа.
Акции протеста затронули прежде всего автомобильную отрасль: на работу не вышли большое количество работников автопрома в Баварии и сотрудников автоконцернов BMW и Audi. Самая массовая по числу предприятий волна забастовок наблюдается в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, сообщает DPA.
Новостной портал Tagsschau отметил, что IG Metall проводит суточные забастовки впервые за восемь лет.
По данным агентства, IG Metall принял решение проводить забастовки, несмотря на предложение работодателей промышленной отрасли начать новый раунд переговоров о трудовых соглашениях. Профсоюз ранее сообщал, что в рамках спора, затрагивающего интересы около 3,7 миллиона работников отрасли, он требует повысить зарплаты на 5% сроком на 12 месяцев и гарантировать сохранение рабочих мест, а также производственных площадок. Между тем, работодатели предлагают индексацию лишь на 1,3% и только с июля 2028 года при сроке действия договора в 26 месяцев.