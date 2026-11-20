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В ТПП призвали увязать производство вагонов с реальным спросом на перевозки

В ТПП призвали увязать производство вагонов с реальным спросом на перевозки - 20.11.2026, ПРАЙМ

В ТПП призвали увязать производство вагонов с реальным спросом на перевозки

Планы по обновлению железнодорожного подвижного состава в России необходимо согласовать с реальными потребностями экономики и возможностями отечественного... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:34+0300

2026-11-20T15:34+0300

2026-11-20T15:36+0300

бизнес

россия

сергей катырин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Планы по обновлению железнодорожного подвижного состава в России необходимо согласовать с реальными потребностями экономики и возможностями отечественного транспортного машиностроения, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в кулуарах расширенного заседания комитета палаты по транспорту в рамках "Транспортной недели". "Сегодня перед отраслью стоят две взаимосвязанные задачи: обеспечить экономику необходимым количеством подвижного состава и сохранить устойчивую загрузку российских машиностроительных предприятий. При этом важно учитывать потребность в конкретных типах вагонов",- сказал он. "Мы должны избежать ситуации, когда на фоне общего избытка подвижного состава предприятия сокращают производство, а в перспективе экономика сталкивается с нехваткой востребованных вагонов", - добавил собеседник агентства. Катырин привел отраслевые данные, по которым в сентябре 2026 года на сети РЖД насчитывалось 1,409 миллиона грузовых вагонов, тогда как рабочий парк составлял около 1,105 миллиона единиц. Как оценивают эксперты, производство грузовых вагонов по итогам 2026 года может составить от 39,1 тысячи до 45,5 тысячи единиц, сократившись на 13,7–25,9% к уровню прошлого года. "Решения об обновлении подвижного состава должны опираться на реальные объемы грузовой базы, перспективы развития транспортных коридоров и прогнозы выбытия вагонов. Для производителей принципиально важны предсказуемый спрос и возможность планировать загрузку мощностей на несколько лет вперед. Эти вопросы необходимо учитывать при определении стратегических приоритетов транспортного комплекса", - подчеркнул президент ТПП РФ. Катырин сообщил, что комитет палаты по транспорту в течение года участвовал в актуализации Транспортной стратегии России. В Минтранс были направлены несколько пакетов предложений делового сообщества, подготовленных с учетом экономических условий, технологических возможностей и потребностей предприятий. Отдельное внимание уделяется совершенствованию перевозочных процессов и практическим вопросам применения электронных перевозочных документов, обязательный переход на которые состоялся 1 сентября 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, сергей катырин, ржд