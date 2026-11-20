https://1prime.ru/20261120/gosdolg-875400708.html
Госдолг Украины перед ЕС составляет более 3,7 тысячи долларов
Госдолг Украины перед ЕС составляет более 3,7 тысячи долларов - 20.11.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины перед ЕС составляет более 3,7 тысячи долларов
Государственный долг Украины перед Евросоюзом в перерасчете на одного жителя составляет более 3,7 тысячи долларов, следует из данных украинского минфина,... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T04:07+0300
2026-11-20T04:07+0300
2026-11-20T04:07+0300
мировая экономика
украина
киев
запад
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875400708.jpg?1795136879
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Государственный долг Украины перед Евросоюзом в перерасчете на одного жителя составляет более 3,7 тысячи долларов, следует из данных украинского минфина, которые проанализировало РИА Новости.
В субботу, 21 ноября, исполнится 13 лет с начала так называемого евромайдана - протестов в центре Киева, участники которых требовали интеграции с Евросоюзом и ожидали повышения уровня жизни в стране. Беспорядки завершились госпереворотом, который привел к свержению легитимного президента Виктора Януковича и глубокому расколу в стране.
По информации министерства финансов Украины, госдолг страны перед Евросоюзом составляет 81,72 миллиарда долларов.
Министр социальной политики Украины Денис Улютин в мае 2026 года сообщил, что численность населения, проживающего на территории, подконтрольной Киеву, составляет 22-25 миллионов человек.
Таким образом, госдолг Украины перед Евросоюзом в перерасчете на одного жителя Украины составляет 3714 долларов при численности населения в 22 миллиона человек.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
украина
киев
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, киев, запад, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, ЕС
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Государственный долг Украины перед Евросоюзом в перерасчете на одного жителя составляет более 3,7 тысячи долларов, следует из данных украинского минфина, которые проанализировало РИА Новости.
В субботу, 21 ноября, исполнится 13 лет с начала так называемого евромайдана - протестов в центре Киева, участники которых требовали интеграции с Евросоюзом и ожидали повышения уровня жизни в стране. Беспорядки завершились госпереворотом, который привел к свержению легитимного президента Виктора Януковича и глубокому расколу в стране.
По информации министерства финансов Украины, госдолг страны перед Евросоюзом составляет 81,72 миллиарда долларов.
Министр социальной политики Украины Денис Улютин в мае 2026 года сообщил, что численность населения, проживающего на территории, подконтрольной Киеву, составляет 22-25 миллионов человек.
Таким образом, госдолг Украины перед Евросоюзом в перерасчете на одного жителя Украины составляет 3714 долларов при численности населения в 22 миллиона человек.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.