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Госдолг Украины перед ЕС составляет более 3,7 тысячи долларов

Госдолг Украины перед ЕС составляет более 3,7 тысячи долларов - 20.11.2026, ПРАЙМ

Госдолг Украины перед ЕС составляет более 3,7 тысячи долларов

Государственный долг Украины перед Евросоюзом в перерасчете на одного жителя составляет более 3,7 тысячи долларов, следует из данных украинского минфина,... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T04:07+0300

2026-11-20T04:07+0300

2026-11-20T04:07+0300

мировая экономика

украина

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ес

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Государственный долг Украины перед Евросоюзом в перерасчете на одного жителя составляет более 3,7 тысячи долларов, следует из данных украинского минфина, которые проанализировало РИА Новости. В субботу, 21 ноября, исполнится 13 лет с начала так называемого евромайдана - протестов в центре Киева, участники которых требовали интеграции с Евросоюзом и ожидали повышения уровня жизни в стране. Беспорядки завершились госпереворотом, который привел к свержению легитимного президента Виктора Януковича и глубокому расколу в стране. По информации министерства финансов Украины, госдолг страны перед Евросоюзом составляет 81,72 миллиарда долларов. Министр социальной политики Украины Денис Улютин в мае 2026 года сообщил, что численность населения, проживающего на территории, подконтрольной Киеву, составляет 22-25 миллионов человек. Таким образом, госдолг Украины перед Евросоюзом в перерасчете на одного жителя Украины составляет 3714 долларов при численности населения в 22 миллиона человек. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

украина

киев

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, украина, киев, запад, ес