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В Госдуме предложили обязать операторов не списывать деньги за автоответчик
В Госдуме предложили обязать операторов не списывать деньги за автоответчик - 20.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили обязать операторов не списывать деньги за автоответчик
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать операторов связи не списывать деньги и минуты за автоответчик и | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T11:32+0300
2026-11-20T11:32+0300
2026-11-20T11:32+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать операторов связи не списывать деньги и минуты за автоответчик и голосового помощника, которые принимают вызов, пока абонент не ответил. Соответствующее обращение на имя министра цифрового развития России Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. Чернышов уточнил, что операторы могут снимать деньги с абонентов, если во время дозвона сработал автоответчик или голосовой помощник. "Прошу рассмотреть возможность введения следующих требований к операторам связи: исключить списание денежных средств и минут из пакета за работу автоматического сервиса, который продолжает дозвон до вызываемого абонента, до момента ответа самого абонента", - говорится в письме. Чернышов также предложил бесплатно предупреждать звонящего о начале тарифицируемого соединения перед переключением на голосовую почту и давать возможность завершить вызов без списаний. Кроме того, абоненту предлагается дать возможность отключить автоматический прием входящих вызовов вместо него. По его мнению, нужно установить понятные для граждан условия: ожидание ответа человека, в том числе сопровождаемое сообщениями автоматической системы о продолжении дозвона, не должно становиться платным вследствие подключения такого сервиса.
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технологии, общество
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать операторов связи не списывать деньги и минуты за автоответчик и голосового помощника, которые принимают вызов, пока абонент не ответил.
Соответствующее обращение на имя министра цифрового развития России Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. Чернышов уточнил, что операторы могут снимать деньги с абонентов, если во время дозвона сработал автоответчик или голосовой помощник.
"Прошу рассмотреть возможность введения следующих требований к операторам связи: исключить списание денежных средств и минут из пакета за работу автоматического сервиса, который продолжает дозвон до вызываемого абонента, до момента ответа самого абонента", - говорится в письме.
Чернышов также предложил бесплатно предупреждать звонящего о начале тарифицируемого соединения перед переключением на голосовую почту и давать возможность завершить вызов без списаний. Кроме того, абоненту предлагается дать возможность отключить автоматический прием входящих вызовов вместо него.
По его мнению, нужно установить понятные для граждан условия: ожидание ответа человека, в том числе сопровождаемое сообщениями автоматической системы о продолжении дозвона, не должно становиться платным вследствие подключения такого сервиса.