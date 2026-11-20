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В Госдуме предложили обязать операторов не списывать деньги за автоответчик

В Госдуме предложили обязать операторов не списывать деньги за автоответчик - 20.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили обязать операторов не списывать деньги за автоответчик

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать операторов связи не списывать деньги и минуты за автоответчик и | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:32+0300

2026-11-20T11:32+0300

2026-11-20T11:32+0300

технологии

общество

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать операторов связи не списывать деньги и минуты за автоответчик и голосового помощника, которые принимают вызов, пока абонент не ответил. Соответствующее обращение на имя министра цифрового развития России Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. Чернышов уточнил, что операторы могут снимать деньги с абонентов, если во время дозвона сработал автоответчик или голосовой помощник. "Прошу рассмотреть возможность введения следующих требований к операторам связи: исключить списание денежных средств и минут из пакета за работу автоматического сервиса, который продолжает дозвон до вызываемого абонента, до момента ответа самого абонента", - говорится в письме. Чернышов также предложил бесплатно предупреждать звонящего о начале тарифицируемого соединения перед переключением на голосовую почту и давать возможность завершить вызов без списаний. Кроме того, абоненту предлагается дать возможность отключить автоматический прием входящих вызовов вместо него. По его мнению, нужно установить понятные для граждан условия: ожидание ответа человека, в том числе сопровождаемое сообщениями автоматической системы о продолжении дозвона, не должно становиться платным вследствие подключения такого сервиса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество