https://1prime.ru/20261120/gta-875422521.html

Арктическая версия GТA могла бы стать популярной, заявила губернатор НАО

Арктическая версия GТA могла бы стать популярной, заявила губернатор НАО - 20.11.2026, ПРАЙМ

Арктическая версия GТA могла бы стать популярной, заявила губернатор НАО

Арктическая версия GTA могла бы стать популярной, в том числе благодаря уникальным природным особенностям Ненецкого автономного округа, куда создатели... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:38+0300

2026-11-20T15:38+0300

2026-11-20T15:38+0300

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МУРМАНСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Арктическая версия GTA могла бы стать популярной, в том числе благодаря уникальным природным особенностям Ненецкого автономного округа, куда создатели компьютерной игры могли бы перенести место действия, считает губернатор Ирина Гехт. "Ненецкий автономный округ – уникальная по своим особенностям территория, которая могла бы дать широкий простор для фантазии создателей любых компьютерных игр в духе приключений. У нас есть три северных моря, живописные каньоны, мистический остров Вайгач, мыс Канин Нос с полярной станцией, космические пески Шойны. На мой взгляд, арктическая версия игры могла бы стать популярной", - сказала Гехт РИА Новости. Во время прямой линии в четверг губернатор НАО, отвечая на вопрос молодых людей-поклонников компьютерных игр, озвучила идею перенести действие игры GTA в возглавляемый ей регион, сменив Майами, например, на Нарьян-Мар. А также вместо криминальной сделать игру на выживание. Как отметили в правительстве НАО, российские города фигурируют в компьютерных играх – чаще всего Москва и Санкт-Петербург.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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