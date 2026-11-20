https://1prime.ru/20261120/gta-875431226.html

Психолог дала совет девушкам, ревнующим партнеров к героиням GTA

Психолог дала совет девушкам, ревнующим партнеров к героиням GTA - 20.11.2026, ПРАЙМ

Психолог дала совет девушкам, ревнующим партнеров к героиням GTA

Девушкам, которые ревнуют партнеров к героиням видеоигры GTA, стоит не запрещать им играть, а заняться собственной самооценкой, посоветовала клинический и... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T20:28+0300

2026-11-20T20:28+0300

2026-11-20T20:28+0300

общество

психолог

психология

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875431226.jpg?1795195684

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Девушкам, которые ревнуют партнеров к героиням видеоигры GTA, стоит не запрещать им играть, а заняться собственной самооценкой, посоветовала клинический и семейный психолог, учредитель Ассоциации практикующих психологов Инна Мирная. "Мужчина больше 10 лет ждал любимую игру, наконец, получил возможность в нее поиграть, а дома его встречают претензиями из-за виртуальных девушек. Насколько нужно быть неуверенной в себе, чтобы увидеть соперницу в персонаже, который существует исключительно на экране? Если женщина воспринимает даже нарисованное тело как угрозу отношениям, я бы рекомендовала начать с работы над самооценкой", - сказала Мирная "Ленте.ру". По ее словам, если воспринимать каждый женский образ как соперницу, можно превратить жизнь в бесконечную борьбу с несуществующими угрозами. Мирная отметила, что привычка сравнивать себя с другими женщинами, включая виртуальных, может говорить о том, что самооценка зависит от мужского внимания. "Мужчина не обязан переставать замечать привлекательных женщин только потому, что в отношениях. Здоровая самооценка - это когда женщина понимает собственную ценность и не нуждается в постоянном подтверждении, что она красивее всех, включая компьютерных персонажей", - подчеркнула психолог. Вместе с тем специалист призвала отделять увлечение играми от настоящего пренебрежения отношениями. Если партнер месяцами не уделяет времени совместному досугу, это отдельная проблема, и ее стоит обсуждать, пояснила Мирная. Она также предложила честно ответить себе, что стоит за ревностью: сама игра или нежелание мириться с тем, что внимание партнера на время принадлежит не вам. Психолог отметила, что сильная тревога из-за чужого увлечения - повод разобраться в собственных чувствах, а не пытаться контролировать партнера. "Возможно, вместо того, чтобы ревновать к GTA, стоит попробовать поиграть вместе", - заключила психолог. Новая версия игры - GTA VI - вышла 19 ноября. В мире, в том числе в России, релиз вызвал небывалый ажиотаж. В частности, желающие опробовать игру в день ее выхода интересовались, можно ли для этих целей взять отгул на работе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , психолог, психология