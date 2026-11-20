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Губернатор Белгородской области попросил не фотографировать энергообъекты

Губернатор Белгородской области попросил не фотографировать энергообъекты - 20.11.2026, ПРАЙМ

Губернатор Белгородской области попросил не фотографировать энергообъекты

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев в ходе прямой линии попросил жителей региона не фотографировать устанавливаемые блочно-модульные котельные. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T21:09+0300

2026-11-20T21:09+0300

2026-11-20T21:10+0300

общество

россия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 20 ноя - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Александр Шуваев в ходе прямой линии попросил жителей региона не фотографировать устанавливаемые блочно-модульные котельные. По словам Шуваева, в прошлом году в регионе установили 69 блочно-модульных котельных. В этом году закупается 70 таких объектов. "Самое главное, чтобы жители не фотографировали, не выставляли в соцсети эти объекты. Потому что противник не дремлет, также читает наши Telegram-каналы, соцсети. Чтобы не допустить повреждения этих объектов", - отметил губернатор. Он уточнил, что часть закупленных в этом году блочно-модульных котельных уже подключена, часть сейчас доставляется. К 25 декабря будет закрыт полный цикл процесса.

белгородская область

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общество , россия, белгородская область