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"Новапорт Холдинг" планирует реконструкцию четырех аэропортов в рамках концессии

"Новапорт Холдинг" планирует реконструкцию четырех аэропортов в рамках концессии - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Новапорт Холдинг" планирует реконструкцию четырех аэропортов в рамках концессии

"Новапорт Холдинг" до 2030 года планирует реконструкцию 4 аэропортов в рамках концессии, рассказал генеральный директор аффилированной с холдингом компании... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:24+0300

2026-11-20T14:24+0300

2026-11-20T14:24+0300

бизнес

россия

кемерово

ставрополь

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Новапорт Холдинг" до 2030 года планирует реконструкцию 4 аэропортов в рамках концессии, рассказал генеральный директор аффилированной с холдингом компании "УСПК Аэродромы" Дмитрий Долгов. "По плану у нас сейчас до 2030 года 4 аэропорта должны пойти по концессионной модели. Первый из них Кемерово, следующий Ставрополь, дальше Новосибирск и Пермь. Деньги собираются в 20 аэропортах, канализируются. В настоящий момент, те проектные вещи, которые мы просчитали, это 70 плюс миллиардов", - сказал Долгов на сессии форума "Транспорт России". Первое соглашение по реконструкции планируется заключить в первом квартале 2027 года, отмечается в презентации Долгова. До конца 2026 года ожидается выход распоряжения. В сентябре занимавший тогда пост главы Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал журналистам, что министерство активно работает над концессиями по реконструкции порядка десяти аэропортов, но подходит к этому осторожно. Механизм концессии предполагает, что в условиях ограниченных возможностей федерального бюджета привлекаются внебюджетные средства инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.

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бизнес, россия, кемерово, ставрополь, новосибирск