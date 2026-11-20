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"Новапорт Холдинг" планирует реконструкцию четырех аэропортов в рамках концессии
"Новапорт Холдинг" планирует реконструкцию четырех аэропортов в рамках концессии - 20.11.2026, ПРАЙМ
"Новапорт Холдинг" планирует реконструкцию четырех аэропортов в рамках концессии
"Новапорт Холдинг" до 2030 года планирует реконструкцию 4 аэропортов в рамках концессии, рассказал генеральный директор аффилированной с холдингом компании... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T14:24+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Новапорт Холдинг" до 2030 года планирует реконструкцию 4 аэропортов в рамках концессии, рассказал генеральный директор аффилированной с холдингом компании "УСПК Аэродромы" Дмитрий Долгов.
"По плану у нас сейчас до 2030 года 4 аэропорта должны пойти по концессионной модели. Первый из них Кемерово, следующий Ставрополь, дальше Новосибирск и Пермь. Деньги собираются в 20 аэропортах, канализируются. В настоящий момент, те проектные вещи, которые мы просчитали, это 70 плюс миллиардов", - сказал Долгов на сессии форума "Транспорт России".
Первое соглашение по реконструкции планируется заключить в первом квартале 2027 года, отмечается в презентации Долгова. До конца 2026 года ожидается выход распоряжения.
В сентябре занимавший тогда пост главы Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал журналистам, что министерство активно работает над концессиями по реконструкции порядка десяти аэропортов, но подходит к этому осторожно. Механизм концессии предполагает, что в условиях ограниченных возможностей федерального бюджета привлекаются внебюджетные средства инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Новапорт Холдинг" до 2030 года планирует реконструкцию 4 аэропортов в рамках концессии, рассказал генеральный директор аффилированной с холдингом компании "УСПК Аэродромы" Дмитрий Долгов.
"По плану у нас сейчас до 2030 года 4 аэропорта должны пойти по концессионной модели. Первый из них Кемерово, следующий Ставрополь, дальше Новосибирск и Пермь. Деньги собираются в 20 аэропортах, канализируются. В настоящий момент, те проектные вещи, которые мы просчитали, это 70 плюс миллиардов", - сказал Долгов на сессии форума "Транспорт России".
Первое соглашение по реконструкции планируется заключить в первом квартале 2027 года, отмечается в презентации Долгова. До конца 2026 года ожидается выход распоряжения.
В сентябре занимавший тогда пост главы Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал журналистам, что министерство активно работает над концессиями по реконструкции порядка десяти аэропортов, но подходит к этому осторожно. Механизм концессии предполагает, что в условиях ограниченных возможностей федерального бюджета привлекаются внебюджетные средства инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.