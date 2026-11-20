https://1prime.ru/20261120/hurgada-875403894.html

В Хургаде рассказали, сколько иностранных туристов приезжают из России

В Хургаде рассказали, сколько иностранных туристов приезжают из России - 20.11.2026, ПРАЙМ

В Хургаде рассказали, сколько иностранных туристов приезжают из России

Порядка 40% иностранных туристов в Хургаде приезжают из России, остальные гости - путешественники из Германии, стран СНГ и Великобритании, рассказал... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:45+0300

2026-11-20T08:45+0300

2026-11-20T08:45+0300

туризм

бизнес

россия

хургада

германия

великобритания

снг

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ХУРГАДА (Египет), 20 ноя - ПРАЙМ. Порядка 40% иностранных туристов в Хургаде приезжают из России, остальные гости - путешественники из Германии, стран СНГ и Великобритании, рассказал коммерческий директор сети отелей Baron Hotels & Resorts Ахмед Шаркави. "Процент посетителей из России растет очень быстро. В Хургаде из общего числа приезжающих людей - 40% только из России. Также здесь отдыхают немцы, люди из стран СНГ, бывшего СССР и Великобритании", - сказал Шаркави на встрече с журналистами в рамках проведения премии Starway, учрежденной туроператором Сoral Travel. Как поделился Шаркави, российские туристы являются стабильным рынком - рейсы с путешественниками прилетают в Хургаду каждый день. "Люди во всем мире боятся инфляции, но русские люди приезжают каждый день. Мы любим стабильность, а именно русские туристы создают стабильность в бизнесе", - добавил он. По его словам, отельеры Египта пытаются понять, что требуется туристам из России. Например, раньше анимация, досуг и развлекательная программа были на скромном уровне, в то время как сейчас составляется насыщенная программа активностей и развлечений, что делается для привлечения большего числа гостей из России. Шаркави подчеркнул, что путешественники из Европы предпочитают вегетарианскую кухню, а россияне любят суши и морепродукты, поэтому меню сейчас выстраивается так, чтобы сбалансировать кухни разных стран.

хургада

германия

великобритания

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, хургада, германия, великобритания, снг