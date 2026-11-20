https://1prime.ru/20261120/hurgada-875403894.html
В Хургаде рассказали, сколько иностранных туристов приезжают из России
В Хургаде рассказали, сколько иностранных туристов приезжают из России - 20.11.2026, ПРАЙМ
В Хургаде рассказали, сколько иностранных туристов приезжают из России
Порядка 40% иностранных туристов в Хургаде приезжают из России, остальные гости - путешественники из Германии, стран СНГ и Великобритании, рассказал... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T08:45+0300
2026-11-20T08:45+0300
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ХУРГАДА (Египет), 20 ноя - ПРАЙМ. Порядка 40% иностранных туристов в Хургаде приезжают из России, остальные гости - путешественники из Германии, стран СНГ и Великобритании, рассказал коммерческий директор сети отелей Baron Hotels & Resorts Ахмед Шаркави.
"Процент посетителей из России растет очень быстро. В Хургаде из общего числа приезжающих людей - 40% только из России. Также здесь отдыхают немцы, люди из стран СНГ, бывшего СССР и Великобритании", - сказал Шаркави на встрече с журналистами в рамках проведения премии Starway, учрежденной туроператором Сoral Travel.
Как поделился Шаркави, российские туристы являются стабильным рынком - рейсы с путешественниками прилетают в Хургаду каждый день. "Люди во всем мире боятся инфляции, но русские люди приезжают каждый день. Мы любим стабильность, а именно русские туристы создают стабильность в бизнесе", - добавил он.
По его словам, отельеры Египта пытаются понять, что требуется туристам из России. Например, раньше анимация, досуг и развлекательная программа были на скромном уровне, в то время как сейчас составляется насыщенная программа активностей и развлечений, что делается для привлечения большего числа гостей из России.
Шаркави подчеркнул, что путешественники из Европы предпочитают вегетарианскую кухню, а россияне любят суши и морепродукты, поэтому меню сейчас выстраивается так, чтобы сбалансировать кухни разных стран.
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туризм, бизнес, россия, хургада, германия, великобритания, снг
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Хургада, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СНГ
ХУРГАДА (Египет), 20 ноя - ПРАЙМ. Порядка 40% иностранных туристов в Хургаде приезжают из России, остальные гости - путешественники из Германии, стран СНГ и Великобритании, рассказал коммерческий директор сети отелей Baron Hotels & Resorts Ахмед Шаркави.
"Процент посетителей из России растет очень быстро. В Хургаде из общего числа приезжающих людей - 40% только из России. Также здесь отдыхают немцы, люди из стран СНГ, бывшего СССР и Великобритании", - сказал Шаркави на встрече с журналистами в рамках проведения премии Starway, учрежденной туроператором Сoral Travel.
Как поделился Шаркави, российские туристы являются стабильным рынком - рейсы с путешественниками прилетают в Хургаду каждый день. "Люди во всем мире боятся инфляции, но русские люди приезжают каждый день. Мы любим стабильность, а именно русские туристы создают стабильность в бизнесе", - добавил он.
По его словам, отельеры Египта пытаются понять, что требуется туристам из России. Например, раньше анимация, досуг и развлекательная программа были на скромном уровне, в то время как сейчас составляется насыщенная программа активностей и развлечений, что делается для привлечения большего числа гостей из России.
Шаркави подчеркнул, что путешественники из Европы предпочитают вегетарианскую кухню, а россияне любят суши и морепродукты, поэтому меню сейчас выстраивается так, чтобы сбалансировать кухни разных стран.