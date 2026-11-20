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Крымский мост будут восстанавливать по двум вариантам, сроки уточнят позже
Крымский мост будут восстанавливать по двум вариантам, сроки уточнят позже - 20.11.2026, ПРАЙМ
Крымский мост будут восстанавливать по двум вариантам, сроки уточнят позже
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что восстановление Крымского моста ведется параллельно по двум вариантам. По его словам, проектировщики сейчас... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T12:44+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что восстановление Крымского моста ведется параллельно по двум вариантам. По его словам, проектировщики сейчас проводят необходимые расчеты, а точные сроки работ станут известны после выдачи инженерных проектных решений."Считают сейчас проектировщики. Мы этим занимаемся, все варианты решения этой проблемы есть. Двигаемся параллельно двумя вариантами восстановления", — сказал Хуснуллин в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".Вице-премьер добавил, что специалисты не останавливают работу: все необходимые восстановительные мероприятия уже ведутся.Хуснуллин также уточнил характер повреждений после атаки. По его словам, повреждены основная балка пролета арочного моста и сама арка."Мы понимаем, что у нас сейчас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена", — заявил он журналистам в Душанбе в пятницу.Крымский мост ранее подвергался атакам Вооруженных сил Украины. После последнего удара автомобильное движение по сооружению приостановлено. Железнодорожное сообщение восстановили в четверг.Президент России Владимир Путин после работы на саммите АТЭС в Шэньчжэне заявил, что Крымский мост будет восстановлен.
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Крымский мост будут восстанавливать по двум вариантам, сроки уточнят позже
Хуснуллин: повреждены балка и арка пролета моста, поезда уже возобновили движение