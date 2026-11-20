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Хуснуллин рассказал о поставках транспорта в регионы в рамках нацпроекта

Хуснуллин рассказал о поставках транспорта в регионы в рамках нацпроекта - 20.11.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о поставках транспорта в регионы в рамках нацпроекта

Более 23 тысяч транспортных средств поставлено в регионы России с 2020 года в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщил вице-премьер... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:12+0300

2026-11-20T14:12+0300

2026-11-20T14:12+0300

бизнес

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Более 23 тысяч транспортных средств поставлено в регионы России с 2020 года в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Стратегические задачи по развитию отрасли решаем в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Особое внимание уделяем обновлению общественного транспорта. С 2020 года в регионы поставлено более 23 тысяч транспортных средств", - сообщил Хуснуллин в своем Telegram-канале. В сентябре вице-премьер сообщил, что за 2026-2030 годы в регионы России планируется поставить около 27 тысяч единиц нового транспорта, что позволит выйти на показатель обновленного транспорта порядка 85%. Нацпроект "Инфраструктура для жизни" реализуется с января 2025 года. Его цель - комплексное развитие населенных пунктов: строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, марат хуснуллин