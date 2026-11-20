https://1prime.ru/20261120/ii-875403670.html

Окладникова: ИИ помогает контролерам выявлять признаки нарушений в строительстве

Окладникова: ИИ помогает контролерам выявлять признаки нарушений в строительстве - 20.11.2026, ПРАЙМ

Окладникова: ИИ помогает контролерам выявлять признаки нарушений в строительстве

Искусственный интеллект в контрольно-надзорной деятельности в России перестал был экзотикой, в частности, он помогает контролерам выявлять признаки нарушений в... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:45+0300

2026-11-20T08:45+0300

2026-11-20T08:45+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в контрольно-надзорной деятельности в России перестал был экзотикой, в частности, он помогает контролерам выявлять признаки нарушений в строительстве и землепользовании, сообщила вице-премьер - глава аппарата правительства Ирина Окладникова, выступая в пятницу на заседании Всероссийского форума контрольных органов. По ее словам, современные технологии позволяют специалистам контрольно-надзорных органов видеть риски нарушений даже без встречи с контролируемым лицом. "Внедряем искусственный интеллект. Он анализирует огромные массивы данных и находит отклонения, которые могут свидетельствовать о нарушении. Нейросети уже в автоматическом режиме разбирают снимки с беспилотников и камер, и выявляют признаки нарушений в строительстве и землепользовании", - отметила Окладникова. "Искусственный интеллект перестал быть экзотикой. Это рабочий инструмент инспектора. Лидеры здесь Россельхознадзор, Росприроднадзор и Росреестр", - добавила она. При этом она подчеркнула, что технологии искусственного интеллекта - лишь инструмент в работе, а решения принимает человек. Вице-премьер также рассказала о применении спутникового мониторинга в надзорной системе страны. "Спутники регулярно снимают территорию, алгоритмы машинного обучения разбирают снимки и находят нарушения - незаконные рубки, самовольное строительство, зарастание сельхозземель. Активнее всего эти технологии применяют Росреестр, Рослесхоз и Росприроднадзор", - указала Окладникова. Она также напомнила, что в конце прошлого года в России завершился переход на риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности. "Мы перешли к точечным проверкам только там, где есть риск причинения вреда человеку или окружающей среде. Этот подход пять лет подряд дает стабильный результат. Количество проверок сократилось более чем в пять раз. Профилактических визитов стало больше в 13 раз. Индикаторы риска сработали точнее почти в два раза - их эффективность выросла с 49% почти до 90%", - добавила Окладникова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, технологии, общество , росприроднадзор, росреестр, россельхознадзор