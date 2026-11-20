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Импорт российского ячменя в Китай в октябре вырос втрое

Импорт российского ячменя в Китай в октябре вырос втрое - 20.11.2026, ПРАЙМ

Импорт российского ячменя в Китай в октябре вырос втрое

Импорт Китаем ячменя из России в октябре этого года вырос втрое в годовом выражении - до максимальных значений за всю историю торговли двух стран в 41,9... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:46+0300

2026-11-20T10:46+0300

2026-11-20T10:46+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Импорт Китаем ячменя из России в октябре этого года вырос втрое в годовом выражении - до максимальных значений за всю историю торговли двух стран в 41,9 миллиона долларов, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. За месяц стоимость поставок увеличилась в 1,9 раза, а в годовом выражении - в 3,1 раза. Суммарные поставки с начала года достигли 176,4 миллиона долларов (рост в 2,3 раза). В результате среди основных поставщиков ячменя Россия поднялась с шестого места и вошла в первую пятерку, где также фигурируют Австралия (176,8 миллиона долларов), Франция (111,8 миллиона), Канада (30,9 миллиона) и Казахстан (19,1 миллиона долларов). В то же время импорт российской кукурузы в Китай за месяц сократился вдвое, до минимальных с апреля 3,8 миллиона долларов. В годовом выражении поставки выросли в 1,6 раза. Поставки овса достигли 2,9 миллиона долларов, уменьшившись по сравнению с сентябрем на 19%, а к прошлому октябрю - на 74%. Кроме того, гречихи было закуплено в России на 2,3 миллиона долларов (рост в 2,1 раза за месяц), а пшеницу - на 1,9 миллиона (снижение на 5%). Суммарно за январь-октябрь этого года импорт из России кукурузы в Китай составил 107,1 миллиона долларов (рост на 34%), овса - на 35,2 миллиона (снижение на 17%), гречихи - на 54,8 миллиона (снижение на 13%), пшеницы - на 21,6 миллиона долларов (рост в 3,2 раза).

китай

австралия

франция

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россия, мировая экономика, китай, австралия, франция