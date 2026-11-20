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Импорт Китаем соевых бобов в октябре просел более чем на треть
Импорт Китаем соевых бобов в октябре просел более чем на треть - 20.11.2026, ПРАЙМ
Импорт Китаем соевых бобов в октябре просел более чем на треть
Импорт Китаем соевых бобов в октябре этого года просел более чем на треть, до минимума с марта, заметнее всего уменьшились поставки из Аргентины,... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T18:20+0300
2026-11-20T18:20+0300
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бизнес
мировая экономика
китай
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аргентина
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Импорт Китаем соевых бобов в октябре этого года просел более чем на треть, до минимума с марта, заметнее всего уменьшились поставки из Аргентины, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, за октябрь 2026 года КНР закупила соевых бобов на 3,82 миллиарда долларов - минимум с марта этого же года. За месяц поставки сократились на 36%, а в годовом выражении - на 12%.
Сильнее всего за месяц упал импорт сои из Аргентины - в 6,5 раза, до 37,9 миллиона долларов. Поставки из Украины снизились в 2,3 раза (до 820,8 тысячи долларов), из США - в 2,2 раза (до 89,9 миллиона), из Канады - в 2,1 раза (до 4,99 миллиона).
От крупнейшего поставщика сои в Китай - Бразилии - приехало на 35% меньше сои - на 3,47 миллиарда долларов. Это стало минимумом с апреля текущего года. На 14% экспорт в КНР сократила Эфиопия, до 255,4 тысячи долларов.
При этом за октябрь Поднебесная нарастила закупки сои у Уругвая - в 1,7 раза, до максимальных с декабря 149,8 миллиона долларов, у Бенина - в 1,6 раза, до максимальных с июля 793 тысяч долларов. А из России импорт вырос на 27%, до 67,2 миллиона долларов, максимальных с июля.
Суммарно за десять месяцев текущего года Китай импортировал сои на 45,04 миллиарда долларов, что на 6% больше, чем за такой же период прошлого года. В пятерку крупнейших продавцов сои Китаю вошли Бразилия (34,9 миллиарда долларов), США (5,51 миллиарда), Аргентина (2,7 миллиарда), Канада (776,4 миллиона) и Уругвай (554,4 миллиона). Россия расположилась на шестом месте с 548 миллионами долларов.
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бизнес, мировая экономика, китай, кнр, аргентина
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, АРГЕНТИНА
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Импорт Китаем соевых бобов в октябре этого года просел более чем на треть, до минимума с марта, заметнее всего уменьшились поставки из Аргентины, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, за октябрь 2026 года КНР закупила соевых бобов на 3,82 миллиарда долларов - минимум с марта этого же года. За месяц поставки сократились на 36%, а в годовом выражении - на 12%.
Сильнее всего за месяц упал импорт сои из Аргентины - в 6,5 раза, до 37,9 миллиона долларов. Поставки из Украины снизились в 2,3 раза (до 820,8 тысячи долларов), из США - в 2,2 раза (до 89,9 миллиона), из Канады - в 2,1 раза (до 4,99 миллиона).
От крупнейшего поставщика сои в Китай - Бразилии - приехало на 35% меньше сои - на 3,47 миллиарда долларов. Это стало минимумом с апреля текущего года. На 14% экспорт в КНР сократила Эфиопия, до 255,4 тысячи долларов.
При этом за октябрь Поднебесная нарастила закупки сои у Уругвая - в 1,7 раза, до максимальных с декабря 149,8 миллиона долларов, у Бенина - в 1,6 раза, до максимальных с июля 793 тысяч долларов. А из России импорт вырос на 27%, до 67,2 миллиона долларов, максимальных с июля.
Суммарно за десять месяцев текущего года Китай импортировал сои на 45,04 миллиарда долларов, что на 6% больше, чем за такой же период прошлого года. В пятерку крупнейших продавцов сои Китаю вошли Бразилия (34,9 миллиарда долларов), США (5,51 миллиарда), Аргентина (2,7 миллиарда), Канада (776,4 миллиона) и Уругвай (554,4 миллиона). Россия расположилась на шестом месте с 548 миллионами долларов.