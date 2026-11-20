https://1prime.ru/20261120/indeks-875406202.html
Индекс Мосбиржи падает на 1,15% ниже 2400 пунктов впервые с 16 октября
Индекс Мосбиржи падает на 1,15% ниже 2400 пунктов впервые с 16 октября - 20.11.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи падает на 1,15% ниже 2400 пунктов впервые с 16 октября
Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии пятницы падает более чем на 1%, опустившись ниже отметки в 2400 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T10:03+0300
2026-11-20T10:03+0300
2026-11-20T10:36+0300
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мосбиржа
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии пятницы падает более чем на 1%, опустившись ниже отметки в 2400 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 9.44 мск падает на 1,15% относительно предыдущего закрытия, до 2 389,89 пункта.
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рынок, торги, мосбиржа
Индекс Мосбиржи падает на 1,15% ниже 2400 пунктов впервые с 16 октября
Индекс Мосбиржи упал на 1,15%, затормозив на отметке ниже 2400 п.п. впервые с 16 октября
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии пятницы падает более чем на 1%, опустившись ниже отметки в 2400 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 9.44 мск падает на 1,15% относительно предыдущего закрытия, до 2 389,89 пункта.