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Индекс Мосбиржи падает на 1,15% ниже 2400 пунктов впервые с 16 октября

Индекс Мосбиржи падает на 1,15% ниже 2400 пунктов впервые с 16 октября - 20.11.2026, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи падает на 1,15% ниже 2400 пунктов впервые с 16 октября

Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии пятницы падает более чем на 1%, опустившись ниже отметки в 2400 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:03+0300

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2026-11-20T10:36+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии пятницы падает более чем на 1%, опустившись ниже отметки в 2400 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 9.44 мск падает на 1,15% относительно предыдущего закрытия, до 2 389,89 пункта.

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рынок, торги, мосбиржа