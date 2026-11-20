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Фондовые индексы Европы готовятся завершить неделю снижением на 5%

Фондовые индексы Европы готовятся завершить неделю снижением на 5% - 20.11.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы готовятся завершить неделю снижением на 5%

Основные фондовые индексы Европы готовятся завершить неделю снижением в среднем примерно на 5%, что может стать сильнейшим падением с начала марта,... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:49+0300

2026-11-20T14:49+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы готовятся завершить неделю снижением в среднем примерно на 5%, что может стать сильнейшим падением с начала марта, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.18 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,51% - до 10 399,42 пункта, французский CAC 40 - на 1,29%, до 7976,71 пункта, немецкий DAX - на 1,87%, до 25 023,32 пункта. С начала недели FTSE 100 сократился на 4,6%, CAC 40 - на 4,7%, а DAX - на 6,5%. Это может стать сильнейшим недельным снижением с начала марта, когда индексы снизились в среднем примерно на 6%. На мировых рынках акций наблюдается распродажа после того, как на биржу в четверг вышел разработчик искусственного интеллекта Anthropic. По итогам первого дня торгов акции компании подорожали на 17%. "Рынок больше не ищет доказательств одного лишь спроса на технологии искусственного интеллекта. Ему нужны подтверждения того, что колоссальные расходы по всей экосистеме способны приносить устойчивую прибыль", - прокомментировала агентству Рейтер главный инвестиционный стратег Saxo Чару Чанана (Charu Chanana). В четверг фондовые индексы США снизились на 2%. Азиатские индексы в пятницу также сократились, в том числе южнокорейский KOSPI - на 5%. Европейский технологический сектор (Stoxx Europe 600 Technology) снижается на 3,7%. В том числе акции швейцарского производителя полупроводников STMicroelectronics в Париже показывают сильнейшее снижение в индексе CAC 40 - на 6,9%. Бумаги ASML Holding в Амстердаме дешевеют на 6%, немецкой Infineon Technologies - на 5,5%. Инвесторы оценивают и корпоративные новости. Так, акции создателя компьютерной игры Assassin's Creed, компании Ubisoft (не входит в CAC 40), дешевеют в Париже на 11,5%. Компания спрогнозировала чистый объем заказов в третьем квартале 2026-2027 года в 250 миллионов евро, тогда как аналитики ожидали прогноза в 361 миллион.

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рынок, торги, индексы, париж, европа, сша, dax, kospi, ubisoft