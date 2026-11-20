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Фондовые индексы США готовятся завершить неделю сильнейшим с 2025 года падением

Фондовые индексы США готовятся завершить неделю сильнейшим с 2025 года падением - 20.11.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы США готовятся завершить неделю сильнейшим с 2025 года падением

Основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу во главе с Nasdaq, который падает на 3,5%, и также готовятся завершить неделю падением, сильнейшим с... | 20.11.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу во главе с Nasdaq, который падает на 3,5%, и также готовятся завершить неделю падением, сильнейшим с марта 2025 года, на фоне отрицательной динамики в техсекторе страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 20.28 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,71% относительно предыдущего закрытия - до 48 749,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,61%, до 23 018,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,18%, до 7019,12 пункта. За неделю Dow Jones снизился на 6,84%, Nasdaq Composite упал на 8,37%, а S&P 500 сократился на 7,15%. В марте 2025 года недельное снижение показателей достигало 7,86%, 10,02% и 9,08% соответственно. Трейдеры оценивают динамику в технологическом секторе США. Акции разработчика искусственного интеллекта Anthropic в ходе торгов пятницы снижались на 10% после роста на 17% днем ранее. В четверг компания провела первичное публичное размещение акций (IPO) по цене 83 доллара за бумагу, выручив 81,3 миллиарда долларов. Это развеяло надежды на то, что выход компании на биржу поможет стабилизировать сектор искусственного интеллекта, который страдает от опасений по поводу завышенной оценки активов, объясняют аналитики агентства Рейтер. "Рынки переходят в более оборонительную фазу. Высокий спрос на технологии ИИ и успешные выходы отдельных компаний на биржу уже не могут поддерживать общий аппетит к риску, когда инвесторы задаются вопросами об адекватности оценочной стоимости активов, стоимости заимствований и перспективах корпоративной прибыльности", - приводит Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Capital.com Даниэлы Хэторн (Daniela Hathorn). Среди крупнейших технологических компаний в ходе торгов пятницы акции Amazon и Microsoft теряли более 2% каждая, Meta (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) - 4%. Бумаги производителя чипов Nvidia, оказавшегося в центре скандала из-за резонансной отставки своего главы Дженсена Хуанга, дешевели на 7%; для компании это может стать самой продолжительной серией недельных снижений с 2008 года. Цена акций Broadcom, Marvell и Micron снижалась на 10,8%,10,2% до 12,5% соответственно. Акции компаний, специализирующихся на облачной инфраструктуре для ИИ, CoreWeave и Nebius, также падали - на 11,8% и 13,3% соответственно.

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рынок, торги, индексы, сша, dow jones, nasdaq, amazon, nasdaq composite