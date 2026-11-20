https://1prime.ru/20261120/innopraktik-875414126.html

В "Иннопрактике" обсудили, как анимация может перезапустить имидж АПК

В "Иннопрактике" обсудили, как анимация может перезапустить имидж АПК - 20.11.2026, ПРАЙМ

В "Иннопрактике" обсудили, как анимация может перезапустить имидж АПК

Представители науки, профильного бизнеса и креативной индустрии в рамках XIII Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" обсудили, как анимация может | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:06+0300

2026-11-20T13:06+0300

2026-11-20T13:06+0300

россия

союзмультфильм

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Представители науки, профильного бизнеса и креативной индустрии в рамках XIII Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" обсудили, как анимация может перезапустить имидж агропромышленного комплекса и сформировать интерес к обучению и карьере в сельском хозяйстве, сообщили РИА Новости в "Иннопрактике". "В рамках XIII Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" состоялась панельная дискуссия "От стереотипа к новым культурным образам: как анимация меняет отношение общества к аграрной индустрии". Представители науки, профильного бизнеса и креативной индустрии обсудили, как анимация может перезапустить имидж АПК и сформировать интерес к обучению и карьере в сельском хозяйстве", - говорится в сообщении. Так, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова Елена Хлесткина отметила, что наука дает огромное количество сюжетов для анимации. "Многие процессы, которые происходят внутри растения, нельзя увидеть невооруженным глазом, но их можно показать с помощью воображения и художественных образов. Это может быть история о том, как растение адаптируется к неблагоприятным условиям, восстанавливает свои клетки или передает наследственную информацию. А главным героем такой истории может стать персонаж, который обладает определенными человеческими качествами: он смелый, любознательный, не боится приключений и готов открывать новое", — сказала Хлесткина, слова которой приводятся в сообщении. Заместитель исполнительного директора — директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко связал популяризацию аграрной отрасли с задачей подготовки кадров для технологического развития АПК. "Наша задача — не просто рассказать детям о сельском хозяйстве, а сформировать эмоциональную связь с отраслью, заинтересовать их современными технологиями и профессиями. При этом важно, чтобы за каждым сюжетом стояла научная достоверность, а современные агротехнологии становились частью интересной истории", — приводят в пресс-службе слова Авдеенко. С ним согласился генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев. По его мнению, интерес зрителя формируют характеры персонажей, сюжет и художественный мир. "Для того, чтобы мультфильм стал успешным, должен появиться глубокий, интересный персонаж, за которым хочется следить. Должна быть история, которая увлекает, герои, которым сопереживают, и мир, в который хочется возвращаться. Именно так работает анимация: сначала она заинтересовывает зрителя, а уже через сюжет и поступки персонажей помогает ему открыть для себя что-то новое", — цитирует пресс-служба Машковцева. Участники дискуссии отметили, что развитие анимационных проектов об АПК требует объединения усилий науки, бизнеса, образовательных организаций и профессиональной анимационной индустрии. Такой подход позволит не только повысить интерес детей и молодежи к современному сельскому хозяйству, но и сформировать новые культурные образы отрасли, связанные с научными открытиями, технологическим развитием и востребованными профессиями.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, союзмультфильм