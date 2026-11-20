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Иностранцы оказались основными держателями госдолга большинства стран ЕС

Иностранцы оказались основными держателями госдолга большинства стран ЕС - 20.11.2026, ПРАЙМ

Иностранцы оказались основными держателями госдолга большинства стран ЕС

Иностранные граждане в 2025 году стали основными держателями государственного долга 16 стран Евросоюза, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T16:01+0300

2026-11-20T16:01+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Иностранные граждане в 2025 году стали основными держателями государственного долга 16 стран Евросоюза, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Отмечается, что наибольшая доля иностранных держателей госдолга в прошлом году была зафиксирована на Кипре (90%), в Эстонии (78%), Латвии (74%), Литве (72%) и Греции (71%). При этом только в семи странах из 27 входящих в ЕС держателями более половины госдолга в 2025 году являлись местные финансовые корпорации. Наибольшая доля пришлась на Чехию и Швецию (по 69%), Хорватию (61%), Польшу (56%) и Мальту (54%). Нефинансовый сектор внутри стран Евросоюза был держателем менее 10% госдолга.

кипр

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мировая экономика, кипр, эстония, латвия, ес, евростат