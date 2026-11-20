https://1prime.ru/20261120/jadrovyj-875403114.html

Транспортная система России работает качественно и надежно, заявил Ядров

Транспортная система России работает качественно и надежно, заявил Ядров - 20.11.2026, ПРАЙМ

Транспортная система России работает качественно и надежно, заявил Ядров

Транспортная система России работает качественно и надежно, достойно отвечает современным вызовам, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:35+0300

2026-11-20T08:35+0300

2026-11-20T08:35+0300

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875403114.jpg?1795152956

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Транспортная система России работает качественно и надежно, достойно отвечает современным вызовам, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров. Он поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с Днем работника транспорта, который отмечается 20 ноября. "Транспортная система нашей страны работает качественно и надежно. Она достойно отвечает современным вызовам. И за этим стоит труд 5 миллионов специалистов", - сказал Ядров в поздравлении. Он отметил, что работники транспорта ежедневно обеспечивают сообщение между городами и регионами. "Водители и машинисты. Пилоты и моряки. Инженеры, строители, диспетчеры. Создаете единый ритм жизни России. Низкий поклон дорогим ветеранам. Благодаря вам новое поколение специалистов получает бесценный опыт", - отметил министр. Отдельные слова признательности он выразил героям, которые выполняют свой долг в приграничных регионах и в зоне специальной военной операции. "Как сказал президент, сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в Победу", - сказал Ядров. Министр добавил, что перед отраслью стоит много задач. Строительство и модернизация транспортной инфраструктуры, расширение ключевых магистралей, внедрение "цифры" и запуск беспилотных технологий. "Мы смело идем вперед и добиваемся высоких результатов. Вместе. Благодарю вас за верность профессии, мастерство и самоотдачу! Пусть в работе всегда будет порядок, а дома ждут, любят и поддерживают", - заключил Ядров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия