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Транспортная система России работает качественно и надежно, заявил Ядров
Транспортная система России работает качественно и надежно, заявил Ядров - 20.11.2026, ПРАЙМ
Транспортная система России работает качественно и надежно, заявил Ядров
Транспортная система России работает качественно и надежно, достойно отвечает современным вызовам, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T08:35+0300
2026-11-20T08:35+0300
2026-11-20T08:35+0300
россия
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Транспортная система России работает качественно и надежно, достойно отвечает современным вызовам, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров.
Он поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с Днем работника транспорта, который отмечается 20 ноября.
"Транспортная система нашей страны работает качественно и надежно. Она достойно отвечает современным вызовам. И за этим стоит труд 5 миллионов специалистов", - сказал Ядров в поздравлении.
Он отметил, что работники транспорта ежедневно обеспечивают сообщение между городами и регионами.
"Водители и машинисты. Пилоты и моряки. Инженеры, строители, диспетчеры. Создаете единый ритм жизни России. Низкий поклон дорогим ветеранам. Благодаря вам новое поколение специалистов получает бесценный опыт", - отметил министр.
Отдельные слова признательности он выразил героям, которые выполняют свой долг в приграничных регионах и в зоне специальной военной операции.
"Как сказал президент, сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в Победу", - сказал Ядров.
Министр добавил, что перед отраслью стоит много задач. Строительство и модернизация транспортной инфраструктуры, расширение ключевых магистралей, внедрение "цифры" и запуск беспилотных технологий.
"Мы смело идем вперед и добиваемся высоких результатов. Вместе. Благодарю вас за верность профессии, мастерство и самоотдачу! Пусть в работе всегда будет порядок, а дома ждут, любят и поддерживают", - заключил Ядров.
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россия
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Транспортная система России работает качественно и надежно, достойно отвечает современным вызовам, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров.
Он поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с Днем работника транспорта, который отмечается 20 ноября.
"Транспортная система нашей страны работает качественно и надежно. Она достойно отвечает современным вызовам. И за этим стоит труд 5 миллионов специалистов", - сказал Ядров в поздравлении.
Он отметил, что работники транспорта ежедневно обеспечивают сообщение между городами и регионами.
"Водители и машинисты. Пилоты и моряки. Инженеры, строители, диспетчеры. Создаете единый ритм жизни России. Низкий поклон дорогим ветеранам. Благодаря вам новое поколение специалистов получает бесценный опыт", - отметил министр.
Отдельные слова признательности он выразил героям, которые выполняют свой долг в приграничных регионах и в зоне специальной военной операции.
"Как сказал президент, сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в Победу", - сказал Ядров.
Министр добавил, что перед отраслью стоит много задач. Строительство и модернизация транспортной инфраструктуры, расширение ключевых магистралей, внедрение "цифры" и запуск беспилотных технологий.
"Мы смело идем вперед и добиваемся высоких результатов. Вместе. Благодарю вас за верность профессии, мастерство и самоотдачу! Пусть в работе всегда будет порядок, а дома ждут, любят и поддерживают", - заключил Ядров.