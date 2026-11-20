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Ситуация на ЗАЭС остается напряженной, но контролируемой, заявила Яшина

Ситуация на ЗАЭС остается напряженной, но контролируемой, заявила Яшина - 20.11.2026, ПРАЙМ

Ситуация на ЗАЭС остается напряженной, но контролируемой, заявила Яшина

Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной, но контролируемой, безопасная эксплуатация станции обеспечена полностью, сообщила РИА Новости директор по... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T07:14+0300

2026-11-20T07:14+0300

2026-11-20T07:14+0300

энергодар

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной, но контролируемой, безопасная эксплуатация станции обеспечена полностью, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. "Обстановка вокруг станции остается напряженной, но контролируемой. Безопасная эксплуатация ЗАЭС обеспечена в полном объеме", - рассказала Яшина. На площадке станции идут плановые работы и продолжается подготовка к лицензированию энергоблока №3, сообщила она. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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энергодар, запорожская аэс