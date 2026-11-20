https://1prime.ru/20261120/juan-875429923.html
Юань на Мосбирже завершил неделю снижением до 12,15 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю снижением до 12,15 рубля - 20.11.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил неделю снижением до 12,15 рубля
Рубль по итогам торговой сессии пятницы и за неделю вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,15 рубля, следует из данных... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T19:27+0300
2026-11-20T19:27+0300
2026-11-20T19:27+0300
рынок
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии пятницы и за неделю вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек и составил 12,15 рубля.
Юань за рабочую неделю упал на 15 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,14-12,41 рубля.
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рынок
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии пятницы и за неделю вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек и составил 12,15 рубля.
Юань за рабочую неделю упал на 15 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,14-12,41 рубля.