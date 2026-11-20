МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. До Нового года полтора месяца. Если не планируете дальних путешествий, но и проводить все праздники в городской квартире не хочется, самое время присмотреться к загородной аренде. Причем иногда этот рынок преподносит сюрпризы.Что арендуют активнее всего? Лидируют загородные дома и коттеджи. По данным "Авито Путешествий", на обычные дома приходится 67% новогодних бронирований загородных объектов, на коттеджи — еще 25%. Особенно востребованы дома с баней, камином, бассейном и местом для большой компании. При этом дорогие коттеджи с завышенными ценами и скромные дачи без современных удобств находят арендаторов сложнее. Интерес к гостевым домам, напротив, вырос за год на 103%, к базам отдыха — на 30%.Сколько стоит Новый год в Подмосковье? Средняя аренда загородного дома на праздники — около 30–35 тысяч рублей в сутки. За три дня получится 90–115 тысяч. Это цена только на аренду, расходы на праздничный стол, разумеется, плюсом к этой сумме. Но если собраться компанией из 8 человек, расходы составят уже около 10 тысяч на каждого за весь отдых — вполне приемлемо. При этом собственники нередко требуют бронирование минимум на 2–3 ночи, а за новогоднюю ночь повышают тариф.Стоит ли торопиться с бронированием? Любопытно, что в Подмосковье брокеры отмечают необычно сравнительно невысокий спрос: по некоторым оценкам, к концу октября было забронировано не более 15% домов. Поэтому выбор еще есть, а с владельцами дорогих объектов можно торговаться, особенно при длительной аренде. Но ближе к Новому году ситуация изменится.Так что если вы еще в раздумьях, сейчас — лучший момент, чтобы определиться с домом и, возможно, сэкономить. Удачных праздников!Автор — Вениамин Каганов, заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, президент Ассоциации развития финансовой грамотности
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. До Нового года полтора месяца. Если не планируете дальних путешествий, но и проводить все праздники в городской квартире не хочется, самое время присмотреться к загородной аренде. Причем иногда этот рынок преподносит сюрпризы.
Что арендуют активнее всего? Лидируют загородные дома и коттеджи. По данным "Авито Путешествий", на обычные дома приходится 67% новогодних бронирований загородных объектов, на коттеджи — еще 25%. Особенно востребованы дома с баней, камином, бассейном и местом для большой компании.
При этом дорогие коттеджи с завышенными ценами и скромные дачи без современных удобств находят арендаторов сложнее. Интерес к гостевым домам, напротив, вырос за год на 103%, к базам отдыха — на 30%.
Сколько стоит Новый год в Подмосковье? Средняя аренда загородного дома на праздники — около 30–35 тысяч рублей в сутки. За три дня получится 90–115 тысяч. Это цена только на аренду, расходы на праздничный стол, разумеется, плюсом к этой сумме. Но если собраться компанией из 8 человек, расходы составят уже около 10 тысяч на каждого за весь отдых — вполне приемлемо. При этом собственники нередко требуют бронирование минимум на 2–3 ночи, а за новогоднюю ночь повышают тариф.
Стоит ли торопиться с бронированием? Любопытно, что в Подмосковье брокеры отмечают необычно сравнительно невысокий спрос: по некоторым оценкам, к концу октября было забронировано не более 15% домов. Поэтому выбор еще есть, а с владельцами дорогих объектов можно торговаться, особенно при длительной аренде. Но ближе к Новому году ситуация изменится.
Так что если вы еще в раздумьях, сейчас — лучший момент, чтобы определиться с домом и, возможно, сэкономить. Удачных праздников!
Автор — Вениамин Каганов, заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, президент Ассоциации развития финансовой грамотности
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